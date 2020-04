Fotbalisté Arsenalu se vrací k tréninku, zatím individuálně

Fotbalisté Arsenalu se od příštího týdne budou moci začít individuálně připravovat v klubovém tréninkovém centru. V Colney budou muset hráči dodržovat přísná hygienická opatření: omezen bude počet přítomných fotbalistů, kteří budou muset dodržovat odstupy a nebudou smět využívat vnitřní prostory centra.

Rozhodnutí klubu přišlo několik dnů poté, co vedení upozornilo všechny hráče na nutnost dodržování nařízení o omezení kontaktu. Impulzem k tomu bylo chování Alexandrea Lacazettea, Davida Luize, Nicolase Pepeho a Granita Xhaky, kteří byli vyfotografováni, jak nedodržují odstupy od lidí, kteří nejsou členy jejich domácnosti.

Anglická fotbalová liga byla přerušena 13. března poté, co byl trenér Arsenalu Mikel Arteta pozitivně testován na koronavirus. Pokud by mohli fotbalisté začít naplno trénovat v květnu, mohla by se Premier League teoreticky v červnu znovu rozběhnout. Očekává se, že se sezona bude dohrávat bez diváků.