Fotbalová bundesliga bude až v roce 2021, míní německý virolog

Virolog Jonas Schmidt-Chanasit z Institutu Bernharda Nochta pro tropické lékařství je přesvědčený, že německá fotbalová liga se letos nedohraje. Bundesliga je momentálně přerušena kvůli pandemii koronaviru a podle experta se pravděpodobně obnoví až v roce 2021.

"Když se podíváte, jak situace v Evropě vypadá a jak ještě vypadat bude, tak jsem pevně přesvědčen, že je naprosto nereálné, aby se letos ještě hrálo," řekl vědec v rozhovoru pro televizní stanici NDR. "Řešením nejsou ani zápasy bez diváků, protože fanoušci by se ke společnému sledování sešli jinde. Situaci by to znovu jen zhoršilo," dodal.

"Navíc je spousta věcí, které v případě uvolnění opatření musí mít před fotbalem přednost. Například otevření školek. Společenské akce a zejména ty, kde se setkává víc lidí, by měly být až na posledním místě. Nemělo by se to podcenit, proto si myslím, že v souvislosti s fotbalem se můžeme o začátku soutěží bavit až o začátku dalšího roku," prohlásil.

Fotbal v Německu, kde dosud zaznamenali zhruba 14 tisíc nakažených a 31 mrtvých, byl kvůli nemoci COVID-19 přerušen minimálně do 2. dubna. Stejně se zachovala většina dalších evropských soutěží napříč všemi sporty. Kvůli pandemii už bylo zrušeno i fotbalové mistrovství Evropy.