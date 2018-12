Fotbalový trenér se zúčastnil reality show z džungle, vyhrál!

V pokročilém věku dokázal vyhrát reality show. Fotbalový trenér Harry Redknapp v 71 letech vyhrál v britské verzi Jsem celebrita ... Dostaňte mě odsud! (I'm a celebrity ... Get me out of here). Po třítýdenním zápolení se dočkal triumfu a podle vlastních slov pro televizi ITV byl sám překvapen, že celé třítýdenní natáčení vůbec přežil.

V Anglii uznávaný stratég šel do soutěže, kterou před tím nikdy neviděl. Redknapp následně prozradil, že nebude mít nic společného s ostatními soutěžícími, ale ti mu nakonec v kritických chvílích pomohli. "Zvedali mě do kopců nebo táhli přes vedu," vzpomínal bývalý trenér celkem čtyř fotbalových celků z anglické Premier League.

He’s been an unforgettable Campmate, and a true Jungle legend. Harry Redknapp is your 2018 King of the Jungle! #ImACeleb #ImACelebFinal pic.twitter.com/cEkTDD2s6N - I'm A Celebrity... (@imacelebrity) 9. prosince 2018

Redknapp v australské džungli bavil po tři týdny ostatní soutěžící historkami o své 54leté ženě Sandře, které neustála přes televizní kamery vyznával lásku. "Je mi jedno, co si lidé o mně myslí. Miluji ji jako šílený, ona je můj život," prohlásil 17letý bývalý kouč na adresu své životný lásky. Během soutěže musel také podstoupit několik drsných úkolů, když jeho tělo bylo pokryto krysami nebo musel jíst takové pochutiny jako ovčí mozek.

Příběh známého kouče je o to silnější, že Redknapp vážně uvažoval, že se z reality show těsně před začátkem odhlásí, když jeho ženě oznámili, že onemocněla vraždnou sepsí. Stalo se tak pouze pár dní před startem natáčení a sám Redknapp se bál následně "nejhoršího", když bojoval v džungli. Psychika a strach dohnaly anglického kouče tak daleko, že za čtyři dne během reality show téměř nic nesnědl až na několik soust rýže. Všechny nástrahy ale přežil a nakonec se mohl radovat z celkového triumfu.