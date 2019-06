Heidenreich vyhrál s Bergamem juniorskou ligu, oslavy si moc neužil

Český fotbalista David Heidenreich vyhrál s Bergamem italskou ligu hráčů do 19 let Primaveru. Osmnáctiletý stoper nechyběl v pátek při finálovém vítězství 1:0 nad Interem Milán v základní sestavě a triumf si užil přesto, že musel na dopingovou zkoušku a jako jediný dostal špatnou medaili. Životní sezonu by chtěl nejlepší český starší dorostenec loňského roku podtrhnout úspěchem s reprezentační devatenáctkou na červencovém mistrovství Evropy.

"Bylo to super, úžasné, ale oslavy mi trochu zkazilo, že jsem musel na antidopingovou kontrolu, kde jsem seděl dvě hodiny. A pak se objevila ještě jedna nepříjemnost, že se mezi medaile zamotala medaile z dubnového finále poháru. A tu jsem dostal zrovna já," řekl Heidenreich v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

"To bylo nepříjemné. Jako jediný jsem dostal špatnou medaili a pak mě hned vzali na antidopingovku, takže jsem si oslavy až tolik neužil. Medaili mi ale dodatečně vymění," dodal teplický odchovanec, který zamířil do Itálie v roce 2016.

Devatenáctka Atalanty podtrhla skvělou sezonu Bergama, jehož A-tým skončil v Serii A třetí a poprvé si zahraje Ligu mistrů. "Té noci, kdy to dokázali, ani nešlo spát. Bylo slyšet všechno, co se v ulicích děje. Pro celé město je to neskutečný zážitek. Teď jsme k tomu ještě po 21 letech přidali titul v Primaveře, takže tato sezona je pro celou Atalantu neuvěřitelná. Doufám, že takových bude v budoucnu více," přál si.

Primaveru vyhrálo Bergamo teprve potřetí v historii. "V realizačním týmu máme člověka, který už je tu hodně dlouho, ale s Primaverou nic nevyhrál. Tak jsme se za něj hecnuli a dokázali jsme to i pro něj. Na hřišti jsme to všichni oslavili i s fanoušky. Pak už jsem bohužel s klukama nebyl v autobuse, protože jsme se zdržel na té kontrole. To mě mrzí. Ale i tak to byl skvělý zážitek," podotkl Heidenreich.

V úvodu sezony si už zatrénoval i s A-týmem Atalanty. Pak ho sice v listopadu zbrzdilo zranění vkvalifikačním utkání národního týmu do 19 let, kterému dělá kapitána, ale brzy se dal do pořádku a v závěru sezony v Primaveře už pravidelně hrával v základní sestavě.

"Skvělá sezona. Ale doufám, že si ji ještě zkrášlím na Euru devatenáctek. Máme tam výbornou Francii a pak Irsko s Norskem, určitě máme šanci se dostat ze skupiny do semifinále. Tam bychom se mohli potkat s Itálií, kterou jsem hodně chtěl už do skupiny," uvedl Heidenreich.

V příští sezoně ho s devatenáctkou Atalanty čeká Youth League, juniorská Liga mistrů. Na to, že by se mohl do Ligy mistrů podívat i s "áčkem", zatím nemyslí. "To teď neřeším. Jdu postupnými kroky. Uvidíme, jak to bude teď v létě směrem k příští sezoně. Navíc tam máme Euro, takže se budu plně soustředit na něj. I mládežnická Liga mistrů je super a takový malý splněný sen," řekl.

"Teď v létě se rozhodne, jak to bude dál. Já věřím, že ještě alespoň jednu sezonu tu zůstanu a zahraji si tu Youth League, to by bylo super," dodal Heidenreich.