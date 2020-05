Hráči Juventusu jsou v Itálii, liga by se měla rozeběhnout v půlce června

Argentinec Gonzalo Higuaín se jako poslední z fotbalistů mistrovského Juventusu vrátil do Itálie. Dvaatřicetiletý útočník přiletěl do Turína v pátek soukromým letadlem poté, co byl u nemocné matky v Argentině.

Higuaín podle médií strávil ve vlasti dva měsíce a po návratu do Itálie ho čeká dvoutýdenní karanténa. Fotbalisté mohou na Apeninském poloostrově trénovat individuálně od 4. května a od pondělí budou povoleny týmové tréninky. Serie A doufá, že by se po pauze způsobené koronavirovou pandemií mohla rozběhnout 13. června, ale zelenou od vlády ještě nedostala.

Do Itálie se už vrátila většina zahraničních hvězd včetně Higuaínova portugalského spoluhráče Cristiana Ronalda nebo švédského veterána Zlatana Ibrahimovice hrajícího za AC Milán.

V době přerušení ligy 9. března vedl Juventus tabulku o bod před Laziem Řím.