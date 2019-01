Hvězda Lipska dostala ultimátum: Podepiš, nebo odejdi

Velké rozhodování čeká střelce fotbalového Lipska Timo Wernera. Německému útočníkovi končí smlouva v roce 2020 a dle slov sportovního ředitele Olivera Mintzlaffa si klub nemůže dovolit, aby si nechal hráče i v posledním roce kontraktu.

Ostrostřelec bundesligového Lipska je na přestupovém trhu velmi žádaným zbožím. Zájem má zejména mnichovský Bayern, který už se pomalu poohlíží po náhradě za polského snajpra Roberta Lewandowskiho. Německý reprezentant, jenž na podzim nasázel jedenáct branek, by mohl být ideální volba. Německý velkoklub však není jediný, kdo je v útočníkovi zainteresován. Wernera by do svých řad získala také ráda Chelsea nebo Liverpool.

Sportovní ředitel Lipska řekl, že hráč musí prodloužit, jinak bude zpeněžen. "Chytřejší budeme na konci sezony. Pokud kontrakt do té doby neprodlouží, tak klub si zkrátka nemůže dovolit, aby tady zůstal, když mu do konce smlouvy bude chybět už jen rok," uvedl jasně Oliver Mintzlaff.

Zároveň přiznal, že o něj chápe zájem celků z Evropy. "Je to logické, že o takového hráče stojí tak velké kluby a že on sám na ně slyší. Tyto kluby mají jiné finanční možnosti i sportovní ambice, než jaké máme my. Ale také náš klub se vyvíjí. K tomu, abychom se jim přiblížili, potřebujeme hrát Ligu mistrů," předestřel plán, který by mu pomohl udržet největší hvězdy uvnitř mužstva.