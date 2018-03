Hvězda Sparty bourala! Vatajelu se srazil s tramvají

Sparťanskou obec zasáhl velký šok. Fotbalista Bogdan Vatajelu měl při cestě ze středečního tréninku autonehodu. Ta se přitom dle informací deníku Blesk udála jen pár metrů od letenského stadionu, kde se mladý Rumun střetl s tramvají. Šikovnému plejerovi se nakonec nic nestalo, nehodu odnesly pouze plechy jeho vozu. Dechová zkouška alkohol v krvi neodhalila.

Sotva se fanoušci pražské Sparty pomalu začali vzpamatovávat z prestižního derby, v němž jejich hráči ztratili tříbrankové poločasové vedení, dostali další ránu. Tu jim svěřenci Pavla Hapala tentokrát nezasadili přímo na trávníku, nýbrž mimo letenský stadion.

Rumunský univerzál Bogdan Vatajelu, jenž na Letnou přišel před rokem, měl totiž autonehodu. Ta se udála po uplynulém středečním tréninku, když čtyřiadvacetiletý hráč nasedl do svého luxusního vozu a vyrazil směr domov. Tam ho však jeho "kára" nedovezla, už po pár metrech se u tunelu Blanka střetla s projíždějící tramvají.

Příčina srážky zatím není známá. Dle dechové zkoušky, kterou "Bóža" absolvoval po příjezdu městské policie, není na vině alkohol. Informaci potvrdil také tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík, jenž společně s dalšími zástupci klubu dorazil na místo činu, aby pomohl své "osmdesátosmičce" s překladem.

Na rozdíl do ex-sparťana Aleše Čermáka, který před loňským mistrovstvím Evropy hráčů do jednadvaceti let "zbořil" svůj sporťák a přivodil si vážná zranění, čímž zmeškal závěrečný turnaj, se Vatajeluovi nic nestalo.

Odchovanec Steauy Bukurešť tak bude mít v příštích dnech pořádné starosti, kvůli nepříjemné autonehodě jej čekají oplétačky s pojišťovnou. Ještěže je ta reprezentační pauza...