Infantino varuje: Pozor na předčasný návrat na hřiště

Prezident FIFA Gianni Infantino varoval všech 211 národních fotbalových svazů, aby se v době koronavirové pandemie nesnažily zahájit soutěže příliš brzy. Dodal, že takové chování by považoval za velmi nezodpovědné.

"Na prvním místě je zdraví," uvedl Infantino. "To musím maximálně zdůraznit, aby to každý na světě pochopil. Žádný zápas, žádná liga nestojí za to, aby se kvůli nim riskoval jediný lidský život," prohlásil šéf světového fotbalu.

Evropská fotbalová unie UEFA vyzvala národní asociace, aby se pokusily domácí soutěže dohrát, i kdyby to znamenalo jejich prodloužení až do srpna. Kvůli tomu odložila letní evropský šampionát na příští rok.

Ligy se momentálně hrají jen v Bělorusku, Tádžikistánu, Burundi a Nikaragui, Turkmenistán plánuje znovu začít hrát na konci příštího týdne. Ostatní ligy stojí a svazy i kluby sčítají ekonomické ztráty.

Infantino však zopakoval, že ani to nestojí za ukvapený návrat na hřiště. "Bylo by vysoce nezodpovědné tlačit kvůli tomu na opětovné rozjetí soutěží v době, kdy to není stoprocentně bezpečné. Pokud budeme muset počkat, počkáme," řekl.

Vyjádřil přesvědčení, že FIFA dokáže klubům v ekonomických nesnázích pomoci. "Věřím, že najdeme společné řešení. Svět bude vědět nejen to, kam peníze jdou, ale také, proč tam jdou," dodal Infantino.