Italský velkoklub napodobil Juventus, hráči nebudou brát plat.

Inter Milán jako druhý klub Serie A přistoupil během pandemie koronaviru na snížení platu. Hráči i trenér Antonio Conte následovali mistrovský Juventus, jehož fotbalisté nebudou pobírat žádnou mzdu čtyři měsíce. Turínský klub spočítal, že tím ušetří 90 milionů eur.

Inter podrobnosti neuvedl, jen to, že s každým hráčem se vedení dohodne individuálně. Omezení budou rovněž platit do konce června. Ke snížení platů přistoupily i některé kluby v jiných zemích, v ČR jsou to z prvoligových účastníků Jablonec, Mladá Boleslav či Zlín.

Itálie je ohniskem nákazy v Evropě, denně tam umírají stovky lidí a celkový počet obětí nemoci COVID-19 už přesáhl 12 tisíc.