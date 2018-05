Jankto chce pryč z Udine: Cítil jsem se jako otrok!

Fotbalový reprezentant Jakub Jankto po soustředění národního týmu bude řešit svou budoucnost. Po čtyřech letech by rád odešel z Udine i z Itálie. Připustil, že během jara se v italském celku necítil dobře i kvůli tomu, že vedení hráče trestalo za porážky vězením na hotelu. Atmosféra v klubu proto nebyla dobrá. Jinak ale byl v Itálii spokojený, jen vyhlíží novou výzvu.

"Už bych rád něco změnil. Teď se budu soustředit na poslední dva zápasy s nároďákem a potom si můžeme s agentem v klidu říci, co dál," řekl Jankto novinářům na reprezentačním srazu. "Už bych po čtyřech letech rád pryč z Itálie. Byl jsem tam šťastný a spokojený, ale rád bych si zkusil jinou soutěž, třeba Anglii nebo Španělsko," dodal.

Odchovanec Slavie přišel do Udine jako osmnáctiletý v roce 2014. V posledních dvou sezonách patřil k hlavním tahounům týmu a přispěl k záchraně, i když v uplynulé sezoně se Udine jaro vůbec nepovedlo a zachraňovalo se až v posledních dvou kolech.

"Sezona ze začátku vypadala nadějně, vyhráli jsme pětkrát za sebou, ale na jaře přišla série jedenácti proher. Nevím, jestli tolik zápasů za sebou ještě někdy prohraju. Bohužel se to všechno navalilo. Desetkrát za sebou jsme dostali gól ze standardky. A prohráli jsme i zápasy, které jsme hráli výborně," líčil Jankto.

Série porážek se podepsala i na psychice týmu, neboť vedení sáhlo k netradičnímu kroku a zavíralo hráče za trest na hotel. "Bylo období, kdy jsme snad tři týdny za sebou byli na hotelu. Bylo to až neuvěřitelné. Za celou sezonu jsme strávili přes dva měsíce na hotelu. Cítil jsem se už jako otrok. Hráči, co mají děti, byli na odpis. Hráči kolikrát brali prášky na spaní, aby vůbec usnuli," prohlásil Jankto.

Navíc nešlo o žádný luxusní hotel. "Byli jsme na nejhorším hotelu v Udine, kde jsou i špinavé záchody. Byl to trest. Říkali, že nás to má posílit, místo toho ale byly hádky. Situace byla špatná," připustil.

Stramaccioni? Dal by nám impulz

Zároveň se ale zastával prezidenta klubu Gina Pozza. "To je velmi dobrý prezident a skvělý chlap. Ale tyhle věci dělá jeho otec (Giampaolo), kterého komentovat nechci. Kdyby vše řídil Gino Pozzo, tak by to bylo lepší. Hodně nám i pomohl v závěru sezony, byl na každém tréninku, zápasu, snažil se nás povzbudit," dodal Jankto.

Problémem byly i časté výměny trenérů. "Klub už platí asi čtvrtého trenéra. A vzhledem k tomu, že trenéra pro příští sezonu ještě nepotvrdili, tak asi skončí i Igor Tudor," míní Jankto.

Jednalo se i o tom, že během jara Udine převezme kouč Andrea Stramaccioni, který neuspěl ve Spartě. "Docela jsem na to byl zvědavý, protože Stramaccioni byl můj první trenér, když jsem přišel do Udine. Rozhodně bych neřekl, že by to byl nějaký skandál, jak se psalo tady v Česku. Byl by to prostě další trenér, který by nám dal nový impulz."

V médiích už se spekulovalo o mnoha klubech, které mají o Jankta zájem, sám ale zatím žádnou konkrétní nabídku nedostal. "Na stole nic nemám. Řešit to budu až po reprezentaci," řekl. "Přijel jsem na sraz fakt rád, protože je tu skvělá parta, třeba na rozdíl od Udine. Navíc si můžeme zahrát proti jiným týmům. S Nigerijci jsem ještě nehrál. Je to africký tým, určitě to bude hodně fyzické, soubojové. Austrálii moc neznám, tak jsem na ně také zvědavý," dodal.