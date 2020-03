Jeden z nejhorších Realů, kritizoval navzdory porážce Piqué

Barcelonského obránce Gerarda Piquého hodně mrzela nedělní porážka 0:2 na hřišti Realu Madrid ve šlágru 26. kola španělské ligy. Podle třiatřicetiletého fotbalisty "Bílý balet" v prvním poločase podal jeden z nejhorších výkonů, co ve vzájemných zápasech na stadionu Santiago Bernabéu zažil.

Real v úvodní půli přečkal několik slibných šancí Barcelony, které zlikvidoval brankář Thibaut Courtois. Domácí po změně stran přidali. V 71. minutě otevřel skóre Vinícius Júnior, v nastavení pak přidal madridskou pojistku střídající Mariano Díaz.

"Jsme zklamaní. Mysleli jsme, že tady uhrajeme dobrý výsledek, protože Madrid šel do zápasu ve špatné formě. V prvním poločase to byl jeden z nejhorších výkonů Realu, které si na Bernabéu pamatuju," řekl Piqué novinářům.

"Neříkám to, abych je kritizoval. Všichni máme problémy, nám se také nedaří. Ale cítím to jako nevyužitou příležitost. Měli jsme hru pod kontrolou, a kdybychom své šance proměnili, měli by co dělat," doplnil bývalý španělský reprezentant, jenž tečoval do vlastní branky Viníciusovu střelu.

Real vystřídal Barcelonu v čele tabulky, kde má na obhájce titulu bodový náskok. "Tento výsledek je pochopitelně posílí a je vzpruhou pro sebevědomí. Zasáhli nás, ale ještě nejsme potopeni. Můžeme stále vyhrát La Ligu, když se nám bude dařit do konce sezony. Musíme vylepšit výkon z druhého poločasu, ale stále je před námi dlouhá cesta," prohlásil Piqué.

Jeho výrokům se zasmál kapitán Realu Sergio Ramos. "Klidně budeme v prvním poločase hrát tak špatně, jak si myslí, pokud to bude znamenat vítězství v každém Clásicu," prohlásil třiatřicetiletý stoper.

Na rozdíl od Piquého úhlavního rivala nekritizoval. "Nemyslím, že byli špatní. Respektuji jejich způsob hry," konstatoval Ramos, jehož tým před duelem s Barcelonou podlehl v úvodním osmifinále Ligy mistrů doma Manchesteru City 1:2.