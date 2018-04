Juventus vede jen o bod, Sarri rozjíždí lišácké hry

Neapol dokázala v nejočekávanějším duelu sezony Serie A porazit Juventus 1:0 a stáhla náskok soupeře na absolutní minimum. Trenér Maurizio Sarri podle vlastních slov ale ani tak na scudetto nemyslí. Fotbalová veřejnost mu to ovšem příliš nevěří.



"Udělali jsme našim skvělým fanouškům radost, ale Juventus je stále v čele. V podstatě se nic nezměnilo. Stále máme velice malou šanci, že je přeskočíme," okomentoval skoro až cynicky trenér Neapole výjimečnou výhru na Allianz Stadium v Turíně. Takřka celá Itálie ovšem toto vyjádření vnímá jen jako hru slov, která má sejmout tlak z hráčů "Azzurri".



Pohled na los závěrečných čtyř kol totiž jednoznačně hovoří ve prospěch Neapole. Ta se utká s Fiorentinou, Turínem, Sampdorií a Crotone, zatímco Juventus čekají kromě duelů s Hellas a Bolognou náročné venkovní zápasy s Interem a AS Řím. Čili s týmy, které nutně potřebují body v boji o Ligu mistrů a jistotu možná nebudou mít až do posledního kola.



Sarri sám byl navíc před kláním s Bianconeri extrémně nervózní. A tísnivá atmosféra před utkáním dokonce vyvrcholila až v situaci, kdy trenér Neapole "vztyčil prostředníček" směrem k části fanoušků Juventusu. Pokud by pro něj výhra nad Juventusem byla tak "málo důležitá", zvládl by předzápasové dusno s větší grácií. Tak jako v jiných případech.



Na každý pád je situace před závěrečnou fází sezony nebývale vyrovnaná a objektivně řečeno nemusí jednobodový náskok znamenat absolutně nic. Jestli Sarri tímhle jednáním svému týmu pomůže, je otázka pro následující týdny. K zápisu do historie fotbalu není blízko každý rok.

Autorem je Michal Micka, komentátor televizní stanice Sport 1, která italskou Serii A vysílá.