Katastrofální sezona, smutnil prezident AS Řím. Kde vidí chyby?

Za naprostou katastrofu označil uplynulou sezonu fotbalistů AS Řím jejich prezident a spolumajitel klubu James Pallotta. Italský celek, za nějž nastupuje český útočník Patrik Schick, skončil v Serii A šestý a nezahraje si tak Ligu mistrů. Do Evropské ligy se navíc musí probojovat z 2. předkola.

"Nemyslím si, že by kdokoliv v klubu byl vývojem událostí v posledních osmnácti měsících zklamanější, deprimovanější a naštvanější než já," napsal Pallotta v otevřeném dopise adresovaném fanouškům, zveřejněném na webových stránkách klubu.

V březnu po osmifinálovém vyřazení z Ligy mistrů s Portem odvolalo vedení trenéra Eusebia Di Francesca, kterého do konce ročníku nahradil Claudio Ranieri. V polovině května skončil v týmu po 18 letech kapitán Daniele De Rossi, což vyvolalo kritiku, protože podle fanoušků šlo o nedůstojný rozchod.

To uznal i Pallotta. "Povedl se nám to vyřešit s Danielem správně? Ne, to si nemyslím," uvedl jednašedesátiletý americký miliardář, který je spolumajitelem Římanů od roku 2011. O rok později se ujal prezidentské funkce.

V dopise také uvedl, že navzdory zlobě příznivců se klubu nehodlá zbavit. "Každodenně jsem terčem a boxovacím pytlem. Je mi jasné, že existují lidé, kteří jsou nešťastní, protože jejich manipulace, očerňování a urážky mě nedokážou přimět k prodeji týmu. Jestli si někdo myslí, že mě vyžene, tak se plete," prohlásil Pallotta.

"Mojí chybou bylo, že jsem chtěl v prosinci udělat změny ve vedení fotbalových operací a v tréninku, ale nechal jsem se přesvědčit, ať tak nečiním. Ty změny jsem měl provést, když jsem se domníval, že je potřebujeme. Možná právě tato nerozhodnost nás stála místo v Lize mistrů," napsal Pallotta.

Nejprestižnější evropskou soutěž si Římané v předchozích pěti ročnících zahráli čtyřikrát. Na podzim se ve skupině dvakrát střetli s Viktorií Plzeň, kterou doma porazili 5:0, ale ve Štruncových sadech jí podlehli 1:2.

Před rokem navíc prošli až mezi nejlepší čtyřku soutěže poté, co ve čtvrtfinálové odvetě porazili Barcelonu 3:0 a vymazali ztrátu 1:4 z úvodního duelu. V semifinále byl však nad jejich síly Liverpool.

Podle italských médií se novým sportovním ředitelem mužstva stane bývalý kapitán a legenda klubu Francesco Totti. Trenérská pozice zůstává otevřená. Jisté je, že novým koučem nebude Gian Piero Gasperini, jenž dovedl Atalantu Bergamo k prvnímu postupu do Ligy mistrů. Gasperini nabídku odmítl.