Kouzelník Hazard. Vymíchal obranu a vstřelil skvělý gól

Zápas o postup do čtvrtfinále anglického Carabao Cupu mezi Liverpoolem a Chelsea nabídl fantastickou podívanou. Po závěrečnou hvizdu se radovali hosté, o jejichž výhře rozhodl parádní akcí ofenzivní záložník Eden Hazard.

V utkání dvou tradičních anglických celků fanoušci viděli celkem jednatřicet střel, z hry obou týmů museli mít radost všichni fotbaloví fajnšmekři. Skóre se však poprvé změnilo až v 58. minutě, když se prosadil domácí útočník Daniel Sturridge.

Poté už úspěšně pálili pouze hosté. O vyrovnávací branku se jedenáct minut před koncem zasloužil italský bek Ederson, obrat následně dokonal belgický reprezentant Eden Hazard. A byla to branka, která zaslouženě obletěla celý svět.

Jeden z nejlepších hráčů současnosti se nejprve téměř na polovině hřiště srazil se středopolařem Kantém, aby jednomu z protivníků nasadil jesličky, a po nádherné individuální akci rozhodl o výhře "Blues".

