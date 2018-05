Krvácení do mozku. Legendární Ferguson byl akutně operován

Legendární fotbalový trenér Alex Ferguson se podrobil naléhavé operaci kvůli krvácení do mozku. Manchester United vedl 26 let do května 2013, kdy se rozhodl odejít do sportovního důchodu. Klubu pomohl získat 38 trofejí. United v prohlášení uvedli, že zákrok proběhl v pořádku a šestasedmdesátiletý Skot stráví nějaký čas na jednotce intenzivní péče.

Ferguson převzal "Rudé ďábly" v roce 1986, když patřili k nejhorším v anglické lize, a vybudoval z nich během několika sezon špičkový světový tým. Vyhrál s United dvakrát Ligu mistrů, slavil 13 titulů v Premier League, pět Anglických pohárů a čtyři Ligové poháry. Zápasů odkoučoval na 1500.

Pravidelně dál zápasy navštěvoval a minulou neděli na Old Trafford předával pamětní trofej svému kolegovi, šéfovi Arsenalu Arsénu Wengerovi. Kvůli vážným zdravotním problémům svého otce dnes chyběl Darren Ferguson na posledním zápase sezony třetiligového Doncasteru, který trénuje.

V roce 1999, v němž dobyl Alex Ferguson s United treble, byl nejúspěšnější trenér v historii britského fotbalu královnou Alžbětou II. za své služby povýšen do šlechtického stavu.