Kúdela terčem brazilských vtípků. Čím "kanárky" pobavil?

Už je to nějaký ten pátek, co se do profesionálního fotbalu a brazilské reprezentace probojoval Kaká. Když se v tuzemsku poprvé začalo hovořit o geniálním záložníkovi, který oblékal dresy klubů AC Milán či Real Madrid, vyvolávalo jméno hráče pobavení. Podobným terčem poznámek a vtípků se stal po přáteláku s Brazílií Ondřej Kúdela.

Česká reprezentace po fatální prohře 5:0 s Anglií schytala vlnu kritiky. Proti Brazílii fanoušci ani odborníci svěřencům Jaroslava Šilhavého moc nadějí na jakýkoliv bodový zisk nedávali. Vstřelený první gól i vyhraný poločas bylo příjemným překvapením, a přestože si nakonec "kanárci" výhru pohlídali, oproti blamáži proti Anglii lze hovořit o jistém zlepšení.

Hráčem utkání se podle hlasování brazilských fanoušků nestal ani autor dvou branek Gabriel Jesus, ostrouhal i Neres či Firmino. Pomyslnou trofej si vysloužil obránce sešívaných Ondřej Kúdela, bohužel nikoliv pro své fotbalové dovednosti.

Překlad jména Kúdela totiž v portugalštině Cú - dela doslova znamená "zadek", chcete-li doslovně její "prd*l". Kdykoliv se dvaatřicetiletý hráč dostal k míči, komentátor měl co dělat, aby udržel smích.

Škoda, že parta okolo kouče Šilhavého neudržela nadějný obraz hry předvedené v první půli. Jméno Kúdela se mohlo skloňovat i v jiné souvislosti.