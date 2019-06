Lampard novým koučem Chelsea? Derby žádá tučné odstupné

Vítěz letošního ročníku Evropské ligy hledá nového trenéra. Nástupcem na lavičce fotbalové Chelsea za odcházejícího Maurizia Sarriho by neměl být nikdo jiný, než klubová legenda Frank Lampard. Čtyřicetiletý bývalý záložník je však smluvně vázán v Derby County a tak Blues nezbude nic jiného, než ho vyplatit. Musí si však připravit čtyři miliony liber.

Před dvěma týdny slavila Chelsea druhý triumf v Evropské lize. Nyní ale řeší obsazení trenérského postu. Dosavadní kouč Maurizio Sarri už je jednou nohou v Juventusu a tak Blues hledají jeho náhradu. Nejvážnějším kandidátem je podle britského serveru BBC Frank Lampard, který jako hráč strávil v londýnském lubu dlouhých třináct let a dovedl ho k mnoha trofejím, mj. i k vítězství v Lize mistrů či Evropské lize.

Má to však jeden háček. Derby County požaduje za Lamparda vysoké odstupné, protože má s ním podepsanou smlouvu ještě na dva roky. Konečná suma je vyčíslena na čtyři miliony liber (přibližně 115 milionů korun). Samotný záložník se již v minulosti vyslovil, že trénovat na Stamford Bridge by bylo jeho velkým snem.

Celá Anglie si ale pokládá otázku, zda je nyní pro něj ten správný čas, když má za sebou pouze rok trénování a se svým současným týmem se nedostal ani do Premier League, ke které mu chyběl poslední krok. Nezvládl však ve finále play-off o nejvyšší anglickou ligu přejít přes Aston Villu. Výhodou pro Chelsea naopak je, že má s Derby velmi vlídné vztahy, takže by se jednání vedla v hodně přátelském duchu.

Fotbalistům Derby začíná letní příprava na další sezonu začátkem července a očekává se. Že do té doby bude Lampardova pozice vyřešena. Pokud se skutečně přesune do Chelsea, tak Blues by ho mohli zaplatit z peněz získaných od Juventusu, který za Sarriho zaplatí pět milionů liber. Londýnský celek by tak získal v této trenérské rošádě rovný milion.

Lampardův příchod na Stamford Bridge by znamenal další návrat bývalých hvězd do klubu. Petr Čech se stal sportovním ředitelem Chelsea. S ní spolupracují i další, konkrétně například i bývalý střelec Didier Drogba z Pobřeží Slonoviny.