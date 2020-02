Liverpool může přijít o titul. Na vině je koronavirus

Vše se zdá být jasně narýsované. Liverpool kráčí neohroženě pro titul a široko daleko není nikdo, kdo by věřil, že bude někdo schopný sportovní cestou vyrvat Reds z rukou pohár, který už téměř drží. Je tu ale nová hrozba v podobě koronaviru.

Koronavirus mění sportovní řády na celém světě. V Číně se ruší v podstatě vše včetně halového mistrovství světa v atletice, zápasy bez diváků se hrají v Itálii, ve Švýcarsku jsou dokonec zrušeny všechny akce, kde by se mohlo sejít více jak 1000 lidí.

Co by se dělo, kdyby k represivním opatřením došlo i na Ostrovech? V případě nejčernějšího scénáře by mohla britská vláda dokonce vydat nařízení, které by zrušilo všechny sportovní akce po dobu dvou měsíců, v tom případě by kluby musely konat.

Jednotlivé týmy Premier League by se musely usnést, co s načatou sezonou, ve hře by pak bylo i její úplné anulování. Na první pohled jde o hodně velikou utopii, ovšem pokud by vláda skutečně zrušení sportovních akcí nařídila, bylo by logické, že týmy na sestupových postech by si jistě nepřáli zachovat výsledky nedohrané sezony a dobrovolně sestoupit.

Jak je hrozba koronaviru v kontextu cesty Liverpoolu za titulem reálná, ukáže jen čas, pro fanoušky Reds by ovšem šlo o pohromu, kterou by zkousávali jen hodně těžko.