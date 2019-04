Mané popisuje krušné začátky: chudoba, hlad, fotbal na ulici

Patří k tomu nejlepšímu, co letošní Premier League nabízí. Fotbalista Sadio Mané si drží již několik týdnů skvělou střeleckou formu, a hlavně kvůli němu můžou v Liverpoolu stále pomýšlet na titul jak v anglické soutěži, tak v Lize mistrů. Senegalský útočník v rozhovoru pro Sunday Mirror popisuje, jak mu těžké časy v Africe pomohly v kariéře.

Prošel si dlouhou a strastiplnou cestou, kterou se proklestil až k vrcholu (přestup do Liverpoolu). "Nebylo to vůbec jednoduché. Když ale chcete utéct chudobě a hladu, potřebujete zázrak. Jakmile se naskytne první příležitost, musíte ji využít," pověděl Mané pro britský list a dodal ještě, že stejně jako většina fotbalistů z chudých poměrů, tak i on začínal s fotbalem na ulici.

První štací šestadvacetiletého útočníka byly v roce 2011 francouzské Méty, následně odešel do Salcburku, odkud zamířil na britské ostrovy. Jméno si v Premier League vydobyl v Southamptonu, kde se natolik zalíbil Liverpoolu, až ho koupil. A svého činu rozhodně nelituje. Mané nasázel za posledních jedenáct duelů jedenáct gólů a dokazuje, že jeho útok není pouze o produkci Mohameda Salaha.

"Kouč mi věří od první chvíle, kdy jsem do klubu přišel. Pouze se snažím splatit jeho důvěru," řekl skromně Senegalec a dodal, co ho pohání do další práce. "Ušel jsem dlouhou cestu z ulic Dakaru až sem. Ne všichni afričtí kluci se stanou profesionály v Evropě, a právě to mě nutí se nikdy nevzdat a bojovat," uzavřel svoji výpověď.

Pomůže kluk z ulice vybojovat Liverpoolu tolik kýžený primát z Premier League? Fanoušci na něj netrpělivě čekají už od roku 1990 a jako každý rok věří, že letošní rok bude jejich.