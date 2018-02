Měl namířeno do Chelsea, teď Martineze vyhodili z Číny

Čekala na něj fantastická kariéra a obrovský fotbalový pokrok. Kolumbijský útočník Jackson Martinez vyrostl v obrovského hráče, o nějž stály prakticky všechny evropské velkokluby. Po dvou neúspěšných štacích ale klekl na pomyslné fotbalové dno a nyní se neví, co s ním bude dál. Nejpravděpodobnější variantou je návrat do rodné země.

Tréninky a výchova v kolumbijském mančaftu Independiente, poté přestup do Mexika a následný odchod do slavného Porta. To je ve zkratce začátek kariéry, který prožil Jackson Martinez, známý rychlý útočník.

Právě v posledním zmíněném klubu se rodák z Medellínu proslavil. Už během své první portugalské sezony dokázal v dresu "draků" odehrát třiadvacet ligových utkání, během nichž nastřílel neuvěřitelných šestadvacet branek. Ve stejném duchu pokračoval i v následujících dvou ročnících, čímž se díky šedesáti trefám v devadesáti duelech dostalo jeho jméno v roce 2014 na přední příčky vyhledávaných hráčů.

O tehdy šestadvacetiletého forvarda se přetahovala téměř celá špička anglické Premier League. Mezi nejvážnější zájemci se řadila londýnská Chelsea a neméně slavný Manchester United. Nakonec se však kolumbijský reprezentant rozhodl zamířit do Španělska, kam ho i díky příběhu Radamela Falcaa zlákalo Atlético Madrid.

Vedení kádru trenéra Diega Simeoneho za novou akvizici neváhalo vyplatit částku blížící se čtyřiceti milionům eur. Ta nakonec ale hodně předčila všechna očekávání. Účastník mistrovství světa v Brazílii za červenobílé odehrál pouhých patnáct mačů, skóroval navíc jen dvakrát. Ani pro jednu stranu tedy nebyl tento transfer vydařený.

Čínský zmar

Že by ale nepovedené angažmá v Madridu odradilo další zájemce? Ba naopak, po Martinezovi sáhl jeden z čínským klubů. Právě čínská soutěž bývá v posledních letech pro hodně hráčů velice oblíbenou destinací, ať už kvůli životní úrovni nebo finančním podmínkám.

Zkušeného střelce nakonec získal do svých řad Kuang-čou Evergrandeten, nejúspěšnější klub tamní soutěže. Kvůli vleklým zdravotním problémům ale zasáhl pouze do 10 duelů, což se samozřejmě šéfům sedminásobného ligového šampiona vůbec nelíbí.

A tak se stalo to, co se dalo očekávat. Dle španělského deníku Marca manažer Evergrandetenu Fabio Cannavaro vyškrtl Martineze ze svých plánů, postavil ho navíc i mimo soupisku v Super Lize a Asijské lize šampionů. Informace tvrdí i to, že byl poslán do rezervy.

Důvodem ale nejsou pouze zdravotní problémy, svou vinu na tom nesou i pravidla tamní soutěže. V žádném čínském klubu totiž nesmí být více než čtyři cizinci. A jelikož nedávno koupil vedoucí celek tabulky z Ajaxu Amsterdam srbského záložníka Nemanja Gudelje, tak překročil nařízené kvóty. A to znamená jediné - Martinez musí pryč.

Kam nakonec šikovný plejer zamíří a jaká bude jeho budoucnost, zatím není vůbec jasné. Podle některých spekulací by se mohl vrátit do svého prvního klubu Independiente Medellin.