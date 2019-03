Messi zazářil hattrickem, aplaudovali mu i fanoušci soupeře

Pastva pro oči. Jinak se nedělní představení argentinského fenoména nedá popsat. Fotbalista Lionel Messi skolil ve španělské lize Betis Sevillu na jeho půdě třemi góly, při čemž Barcelona zvítězila 4:1. Hattrick dovršil parádním lobem z hranice pokutového území, za který mu aplaudovali vestoje nezvykle také fanoušci domácích.

"Nepamatuju si, že bych někdy předtím něco takového zažil a jsem fanouškům za jejich reakci hrozně vděčný," uvedl Messi v pozápasovém rozhovoru. "Mám z toho vítězství radost, protože bylo hodně důležité," zdůraznil. Barcelona tak vede španělskou ligu o deset bodů před druhým Atléticem Madrid a zvesela míří za titulem.

Se svým parťákem z útoku Luisem Suárezem byli k nezastavení. Messi vstřelil tři branky, jeho uruguayský kolega vsítil jeden a jednou Messimu geniálně asistoval. Cestu za 51. hattrickem kariéry začal Messi v 18. minutě, kdy se postavil k přímému volnému kopu z ideální pozice a zakroutil míč přesně k tyči.

Hosté navýšili vedení poslední akcí prvního poločasu. Luis Suárez předvedl skvělou anticipaci a perfektní patičkou, jenž propasíroval mezi několika obránci, vybídl několikanásobného nejlepšího fotbalistu planety. Ten samozřejmě příležitostí nepohrdl a zkušeně rozvlnil síť. Třetí zásah Barcy obstaral sám Suárez, když se prokličkoval obranou soupeře jako v tréninku mezi kužely a tváří v tvář brankáři nezaváhal.

Nejhezčí gól si ale schoval Messi až na závěr, konkrétně na 85. minutu. Jedenatřicetiletý útočník podebral z hranice velkého vápna míč a skvostným lobem překonal bezmocného Lopeze v brance Betisu. Svého nejlepšího svěřence po utkání chválil kouč Barcelony. "Leův výkon byl mimořádný. Dal tři góly, ale mohly být i čtyři. To svědčí o tom, jak je dobrý," pravil Ernesto Valverde po Messiho krasojízdě.

Sestřih utkání mezi Betisem a Barcelonou:

Velmi nezvykle se projevili příznivci Betisu Sevilla. Ti se po one man show argentinského šikuly zvedli ze sedaček a vyjádřili svůj respekt a obdiv bouřlivými ovacemi vestoje. Na jejich chování byl kouč domácích Quique Setién náležitě pyšný.

"Mám z toho radost, že ukázali respekt ke skvělému hráči, který nás dnes potrápil. Je to jenom dobře, že se takhle zachovali. Viděli jsem řadu úžasných hráčů, kteří předváděli skvělé výkony, ale nikdo se nemůže rovnat tomu, co dokázal Messi za uplynulých dvanáct let. Je to výsada hrát ve stejné éře jako on a vídat ho každý víkend v akci," vyjádřil se k možná nejlepšímu fotbalistovi historie.