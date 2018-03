Mohamed Salah = král Premier League, který skóruje více než Messi

Poté co byl loni v létě kupován, asi nikdo netušil, jak moc si podmaní Premier League. Ano, řeč je samozřejmě o egyptském kouzelníkovi Mohamedu Salahovi, kterého přirovnává jeho současný trenér Jurgen Klopp k samotnému Messimu.

V sobotním zápase proti Watfordu se Salah blýskl čtyřmi brankami a navrch jednou asistencí, není divu, že se na něj sype chvála ze všech stran. "Spoluhráči milují hrát s ním a on miluje je. Je to dobré," dodává Klopp na spolupráci v týmu. Na jeho výkon proti Watfordu měl pouze slova chvály. "Dal za nás čtyři góly, což si myslím, že je naprosto výjimečné. Předvedl další dobrý výkon."

Jelikož se utkání odehrávalo za mírného sněžení, fotbalisté se nevyhnuli občasnému podklouznutí nebo neudržení rovnováhy. "Dnes jsme se museli vypořádat s těžkými podmínkami. Bylo to kluzké. Všichni trpěli kromě Mohameda. Je to zvláštní," řekl trenér Liverpoolu po zápase. "Jsem opravdu šťastný za výhru a předvedený výkon za těchto obtížných okolností," pokračoval Klopp.

Na otázku, zda může být Salah v současné formě přirovnáván k Messimu, odpověděl bývalý kouč Dortmundu pozitivně. "Je na dobré cestě. Nemyslím si, že Mo nebo kdokoli jiný by mohl být přirovnáván k Messimu, protože on je jedinečný. Posledním hráčem, který měl na hru takový vliv jako on, byl Maradona. Ale Mo je opravdu na vynikající cestě. Je to jako v životě. Musíte předvést své schopnosti a následně je neustále dokazovat. Opravdu nám moc pomáhá," rozmluvil se Klopp o své největší hvězdě letošního ročníku.

Srovnávat Messiho se Salahem však není žádné sci fi. V tabulce je jasně vidět, že čísla Salaha jsou Messimu hodně podobná.

Dovede Salah svůj tým letos k nějaké trofeji? Ve hře už je pro Liverpool pouze jedna, ta nejcennější z Ligy mistrů. V ní se však Reds potkají ve čtvrtfinále s letošním králem Premier League Manchesterem City a favority rozhodně nebudou.

Mohamed Salah Premier League: 30 zápasů, 28 gólů, 10 asistencí Liga Mistrů: 10 zápasů, 7 gólů, 2 asistence FA Cup: 1 zápas, 1 gól Celkem: 41 zápasů, 36 gólů, 12 asistencí