Mourinho jako spasitel Realu? Pérez jeho příchod nevyloučil

Tak to by byla senzace. Fotbalový svět žije možným návratem Josého Mourinha do Realu Madrid, kde již v roce 2010-2013 působil. Portugalský trenér je ovšem stále vázán smlouvou v Manchesteru United. Nebo není?

Slavný tým z hlavního Města Španělska se nachází až na páté příčce ligové tabulky, a proto je pozice hlavního trenéra Santiaga Solariho v ohrožení. Dle britských médií jsou již námluvy mezi Realem a Mourinhem v plném proudu. Je však potřeba doladit jednu "maličkost" - současnou smlouvu v Manchesteru United.

Portugalský stratég je v anglickém klubu vázán až do roku 2020. Jak ale uvádí zdroj blízký pětapadesátiletému kouči, Rudí Ďáblové již vyplatili svého bývalého manažera a celá situace je prý uzavřena. Alespoň tak to uvedla nejmenovaná osoba pro ostrovní list Daily Mail.

Opětovnému příchodu na Santiago Bernabeu nasvědčuje také fakt, že prošedivělý vůdce lavičky nedávno odmítl nabídku z FC Porto, tedy z celku ze své domoviny. Prezident klubu Luis Felipe Vieira se nechal slyšet, že by do svého celku rád sehnal kouče, jenž má mnoho zkušeností a pomohl by mužstvu s probojováním do prestižní Ligy mistrů. Bývalý kouč Interu Milán ale nabídku nepřijal.

Poslední zprávy hovoří i o druhém velkoklubu z jihu Evropy, Benfice, do kterému se ale Josému také nechce. "Momentálně nemám v úmyslu pracovat v Portugalsku," uvedl a dodal, že klubem prý nebyl ani oficiálně osloven.

Na odchod současného lodivoda Solariho z Madridu neukazují pouze bídné výsledky, ale také samotná prohlášení klubového prezidenta Florentina Péreze ohledně Portugalce. Už když Mourinho odcházel z Realu v roce 2013, tak byl Pérez proti. Jenže proti hráčské vzpouře nic nenadělal a "Special One" se musel pakovat.

Když byl šéf královského klubu tázán nyní, tak příchod kontroverzního Portugalce nevyloučil. Pokud jsou zvěsti o vyplacení Mourinha ze strany United pravdivé, pak už nic nebrání tomu, aby Portugalec znovu usedl na lavičku Bílého baletu.