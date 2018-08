Mourinho: Jestli nikoho nekoupíme, čeká nás těžká sezona

Manchesteru United vůbec nevyšla letní příprava na novou sezonu, která začíná již tento pátek. Ačkoliv Jose Mourinho postrádal v přípravných utkáních širokou plejádu hlavních opor, dostal se pod velký tlak. Ten vznikl i kvůli jeho neshodám s vedením ohledně požadovaných posil. Po neúspěšné generálce na ligu zkušený kouč prohlásil, že jeho mužstvo čeká náročná sezona.

Šest utkání a jen dvě vítězství. To je bilance Manchesteru United v přípravném období na nový ročník anglické Premier League, v němž by se měl opět prát o ty nejvyšší příčky. Trenér Jose Mourinho neměl na přípravě, která proběhla především ve Spojených státech, k dispozici spoustu hráčů. Někteří měli volno kvůli uplynulému světovému šampionátu, další zase trápilo zranění. Přesto se ale portugalský stratég dostal pod tlak.

Můžou za to především jeho ostrá vyjádření po jednotlivých zápasech, kdy kromě kritiky na mladé plejery, kteří v průběhu sezony nejspíš nedostanou šanci, útočil i na vedení klubu. To mu totiž nepřivedlo dostatečný počet požadovaných posil. Na Old Trafford zatím zamířili Fred, talentovaný obránce Diogo Dalot a náhradní brankář Lee Grant.

Zkušený lodivod se k transferům vyjádřil i po nedělní generálce, v níž United podlehli mnichovskému Bayernu. "Vedení klubu ví, koho chci, pořád nám zbývá několik dnů a uvidíme, co se stane," řekl. Jiné kluby byly podle něj na trhu mnohem akčnější.

"Ostatní týmy, co s námi soupeří, jsou velice silné a už teď mají fantastické kádry. Nebo investují tolik jako Liverpool, který kupuje všechno a všechny. Jestli náš tým nevylepšíme, čeká nás opravdu těžká sezona," řekl.

Ta začne už v pátek, prvním soupeřem "rudých ďáblů" bude ambiciózní Leicester, jehož mistrovskou pohádku máme pořád ještě všichni v paměti. Úvodní mač bude dost možná i klíčový pro budoucnost pětapadesátiletého muže. Sázkové kanceláře totiž odhadují, že to bude právě on, kdo v nadcházejícím ročníku anglické ligy přijde jako první o angažmá.