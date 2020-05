Mourinho si nejvíce váží titulů třech titulů ve třech státech

Ačkoli se fotbalový trenér José Mourinho může pyšnit řadou impozantních úspěchů s několika týmy, vrchol své kariéry určit nedokáže. V roce 2010 se mu s Interem Milán povedl zisk treble díky triumfu v lize, Italském poháru a Lize mistrů. Současný kouč Tottenhamu si však nejvíce váží jiného treble: jako jediný trenér v dějinách totiž vyhrál anglický, italský a španělský titul. Přesně tak chtěl vstoupit do fotbalové historie.

"Můj osobní treble pro mě představuje vítězství v anglické, italské a španělské lize. Stále jsem jediný kouč, kterému se to povedlo, což je unikátní. Pravda je taková, že přesně tak jsem chtěl vstoupit do fotbalové historie. Real Madrid to po mně také chtěl," řekl Mourinho pro španělský deník Marca.

Před příchodem na lavičku "Bílého baletu" v roce 2010 vyhrál s Portem a Interem Milán Ligu mistrů a s oběma kluby vybojoval dva ligové tituly. To se mu povedlo také s Chelsea, s níž později získal i třetí titul. S Realem si musel počkat na ligové prvenství do druhé sezony, čímž přerušil tříletou nadvládu Barcelony.

"Těžko můžu určit vrchol kariéry, ale titul s Realem Madrid byl samozřejmě velmi důležitý, protože jsme ho vyhráli ve zvláštním období, v němž Barcelona dominovala. Díky tomu, že jsme ukončili její suverenitu a navíc tím, že jsme stanovili rekordní počet bodů a gólů ve španělské lize, to bylo více než fascinující. Nevyhráli jsme jen La Ligu, ale dokázali jsme to takovým způsobem, kterým jsme vstoupili do dějin," uvedl sedmapadesátiletý Portugalec.

Kvůli pandemii koronaviru, která přerušila i Premier League, tráví doma volný čas sledováním fotbalových zápasů. "Je to pro mě šance, jak se naučit o spoustě ostatních mužstev. Fotbal mi opravdu schází. Pokud by se nám podařilo sezonu dohrát, byl by to důležitý signál pro celou společnost," prohlásil Mourinho, který se po konci v Realu vrátil do Chelsea a poté vedl i Manchester United.

Přestože se fotbal po návratu bude muset obejít bez diváků, Mourinhovi to vadit nebude. "I když se bude hrát před prázdnými tribunami, miliony lidí by se dívaly v televizi, takže prázdný stadion by nikdy nebyl tak prázdný," konstatoval trenér, který v listopadu vystřídal v Tottenhamu Mauricia Pochettina. Před přerušením ligy patřila "Kohoutům" osmá příčka.