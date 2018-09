Mourinho v ohrožení! V Manchesteru by ho mohl nahradit Zidane

V Manchesteru United panuje v posledních týdnech hodně napjatá a špatná atmosféra. Slavný anglický fotbalový klub nepředvádí hru, kterou by si představoval a výsledkem je umístění ve středu tabulky s deseti body, na což nebyli na Old Trafford zvyklí. Krize mezi portugalským trenérem José Mourinhem a hráčským kádrem vyústila natolik, že už se shání jeho náhradník. Rudé ďábly by mohl klidně převzít Francouz Zinedine Zidane.

Mourinho si nedávno stěžoval, že jeho svěřenci nehrají zápasy naplno a do utkání dávají maximálně třicetiprocentní výkon. Na veřejnost vyplynuly i jeho střety s francouzskou hvězdou anglického týmu Paulem Pogbou.

Manchester pod taktovkou Portugalce zatím nepředvádí v letošní sezóně kdovíjaké výsledky. Po sedmi kolech mají United na kontě deset bodů a jsou přesně ve středu tabulky a na pohárové příčky zatím nemohou pomýšlet. I proto se Mourinho ocitá pod velkým tlakem.

Na Old Trafford jsou si aktuální situace vědomi a vedení už podle serveru beIN Sports mluvilo s Francouzem Zidenidem Zidanem, zda by neměl zájem převzít manažerský post právě po portugalském stratégovi.

Zidane v létě překvapivě na vlastní žádost skončil na lavičce španělského Realu Madrid, který dovedl ke třem triumfům v Lize mistrů v řadě. Právě Francouz je pro United kandidátem číslo jedna na trenérský post, pakliže ke změně na trenérském postu bude muset opravdu dojít. Vedení Manchesteru už jednoznačný zájem projevilo a nyní vyčkává, jak se k celé věci postaví bývalý elitní francouzský fotbalista.