Mourinhův historický debakl i Schickova velká šance

Fotbalisté Tottenhamu deklasovali ve 3. kole Premier League Manchester United na jeho hřišti 3:0 a zůstali stoprocentně úspěšní. Trenér "Rudých ďáblů" José Mourinho utrpěl nejtěžší domácí porážku v kariéře a jeho svěřenci jsou v tabulce po druhé prohře za sebou až třináctí.

Dvě branky vstřelila letní brazilská posila z Paris Saint-Germain Lucas Moura. Skóre otevřel hlavičkou v 50. minutě Harry Kane a už o dvě minuty později Lucas zvýšil po brejku a přihrávce Christiana Eriksena. Šestadvacetiletý Brazilec uzavřel skóre v 84. minutě, kdy prošel kolem Chrise Smallinga a střelou k tyči nedal šanci Davidu De Geovi v domácí brance.

Tottenham je po 3. kole jedním z devítibodových týmů společně s Liverpoolem, Chelsea a překvapivě i Watfordem. United sice vstoupili do sezony vítězstvím nad Leicesterem, ale v minulém kole nečekaně podlehli 2:3 Brightonu. Nyní museli skousnout porážku s Tottenhamem, kterému v minulých čtyřech zápasech na Old Trafford nedovolili skórovat.

AS na Bergamo neumí

AS Řím dotáhl dvougólové manko a v 2. kole italské fotbalové ligy remizoval s Bergamem 3:3. V závěru mohl dokonat obrat šanci střídající Patrik Schick, ale ve velké šanci neuspěl.

Souboj týmů, které vstoupily do nové sezony výhrami, začali lépe Římané. Už ve druhé minutě je efektní patičkou poslal do vedení Javier Pastore, letní posila z Paris St. Germain. Bergamo, které v prvním kole deklasovalo Frosinone 4:0, ale ještě do poločasu získalo vedení 3:1. Po vyrovnání Timothyho Castagneho se dvakrát trefil Emiliano Rigoni, který zažil povedený debut po příchodu z Petrohradu.

Atalanta však vedení neudržela. Po hodině hry snížil Alessandro Florenzi, kterého pak nahradil na hřišti Schick. V 82. minutě vyrovnal po standardní situaci Kostas Manolas a v závěru sahali domácí po výhře. Schickův pokus však zneškodnil brankář Pierluigi Gollini. AS neporazili Bergamo v lize od roku 2014.