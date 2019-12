Neapol nehledala trenéra dlouho. Tým přebírá Gattuso

Novým trenérem fotbalistů Neapole se stal Gennaro Gattuso. Jednačtyřicetiletý italský mistr světa z roku 2006 nahradil odvolaného Carla Ancelottiho, který skončil bezprostředně po postupu do osmifinále Ligy mistrů. Klub to oznámil na sociálních sítích.

Italští vicemistři v úterý porazili Genk 4:0 a po třech letech se probojovali mezi 16 nejlepších celků soutěže. V Serii A ale SSC sedmkrát po sobě nezvítězil a v tabulce je až sedmý. Šedesátiletý Ancelotti vedl mužstvo téměř rok a půl.

"Sedmé místo je nepříjemné. Tým si moc dobře uvědomuje, že nepodával nejlepší výkony. Cílem je probojovat se do Ligy mistrů i v příští sezoně. Mužstvo na to má," řekl Gattuso na tiskové konferenci.

Gattuso po skončení kariéry v roce 2012 trénoval Sion, OFI Kréta, Palermo, Pisu a mládež AC Milán, odkud v listopadu 2017 přešel k prvnímu týmu, za nějž dříve nastupoval. Klubová legenda skončila na lavičce "Rossoneri" letos v květnu poté, co AC obsadil páté místo a nedostal se do Ligy mistrů.

Právě pod vedením Ancelottiho prožil Gattuso v Miláně nejlepší léta hráčské kariéry. Společně vyhráli italskou ligu (2004) a dvakrát ovládli Ligu mistrů (2003 a 2007). Ancelotti získal tituly také v Anglii, Francii a Německu a v Lize mistrů zvítězil i s Realem Madrid.

"Hlavně mě s ním, prosím, nesrovnávejte, protože vyhrál všechno. Je mi 41 let a mám co dokazovat. Doufám, že dosáhnu na deset procent toho, co Ancelotti," prohlásil Gattuso, který s Milánem triumfoval v Serii A ještě v roce 2011.