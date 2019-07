Nejtalentovanější hráč? Guardiola překvapil, Messi to není

Poklona jako hrom. Když se Pepa Guardioly zeptali na to, jaký je nejtalentovanější hráč, kterého kdy vedl, asi většina očekávala jméno Lionela Messiho, s kterým pracoval několik let v Barceloně. Ale ne. Z úst fotbalového trenéra vypadlo jméno anglického teenagera.

"Phil Foden," byla odpověď lodivoda Manchesteru City. Devatenáctiletý záložník právě anglického mistra za něj zatím odehrál 36 utkání, ve kterých se sedmkrát střelecky prosadil. Příležitosti dostával již v raném věku a postupně se stupňují. Letos by měl mít v týmu zase o něco klíčovější roli.

To, že mu bývalý kouč Barcy nebo Bayernu tolik věří dokládá i fakt, jak o něm hovoří. "Má všechno, aby se stal jedním z nejlepších hráčů," pronesl na jmenovku Fodena. Když už se nepříliš vysoký fotbalista (1,71 metru) dostal ve virtuálním žebříčku i před legendárního Messiho, musí to pro něj být lichotivé a motivující zároveň.

Španělský kouč přiznal, že to rodákovi ze Stockportu osobně ještě neřekl. "Prohlásil jsem to už na několika tiskových konferencích, ale před ním asi ještě ne. Phil má nejvíce talentu, co jsem jako manažer viděl," nechal se slyšet.

Dále pokračoval v trochu vtipnějším stylu. "Jeho jediným problémem je, že ho jeho trenér nestaví tak často do základní sestavy. Ale snad se to v budoucnu zlepší," uvedl Guardiola, čímž si na sebe tak trochu upletl bič.

Na závěr se ještě vyjádřil ohledně přestupových spekulací, konkrétně na adresu Daniho Alvese. "Je to výjimečný člověk, ale já mám v týmu fantastické krajní beky. Jsem s kádrem spokojený," pronesl osmačtyřicetiletý kormidelník.