Největší hvězda na odchodu? Arsenal už Özila nechce

V Anglii se o tom šušká již několik týdnů, ale až nedávné prohlášení spolehlivého zdroje blízkému Arsenalu to potvrzuje. Německému fotbalistovi Mesutovi Özilovi, jenž dlouho patřil mezi opory týmu, vedení klubu doporučilo, aby si našel nové angažmá. Důvody? Výkony neodpovídající platu, jejich konzistence a údajně líný přístup.

Respektovaný novinář BBC David Ornstein se rozpovídal o problémech v týmu Kanonýrů. Dle jeho informací by kouč Unai Emery rád dostal svého záložníka z klubu pryč. Özilovi se ale z Arsenalu nechce, dokonce začal intenzivněji trénovat, aby si dokázal vydobýt své místo v sestavě zpět. "Unai Emery Mesutovi Özilovi doporučil, že pro něj bude nejlepší, když opustí klub. A také hierarchie klubu vypadá na to, že by se jí přestup líbil," prozradil novinář pro BBC 5.

David Ornstein on Mesut Özil:



"They’re not just rumours. Unai Emery has suggested to Mesut Ozil that it would be best for him to leave the club."



[@bbcsport_david via BBC 5 Live] pic.twitter.com/vZFhhnnBGV