Nespravedlivé, zní z Watfordu. Plán anglické ligy kritizují i další

Plán pokračovat v anglické fotbalové lize na neutrálních stadionech kritizuje další klub. K Aston Ville a Brightonu se přidal Watford, který rovněž patří mezi kandidáty na sestup. A podle šéfa Watfordu je takových kritiků nejméně šest z dvaceti účastníků soutěže.

"V Premier League neexistuje altruismus, všech dvacet klubů sleduje vlastní zájmy, které jen někdy současně vyhovují většině z nich," řekl šéf Watfordu Scott Duxbury médiím. Dovede si představit zápasy bez diváků, jak to vyžadují opatření proti hrozbě šíření koronaviru, ale není podle něj fér přijít ještě o výhodu domácího prostředí. "Ohrozilo by to spravedlnost," uvedl.

Anglická liga stojí od poloviny března, zbývá odehrát 92 zápasů. Tabulku vede suverénně Liverpool. Plán dohrát sezonu na neutrálních hřištích má vedení ligy proto, že nevěří, že všech 20 stadionů dostane bezpečnostní povolení. Policie a zdravotní složky jsou v celé zemi plně zaměstnány bojem s pandemií.

V pondělí se virtuálně spojí zástupci všech klubů a vedení soutěže. Aby aktuální plán prošel, musí souhlasit 14 z dvaceti účastníků Premier League. O tom by se mělo hlasovat až na konci května. Už nyní je ale jasné, že nejméně tři jsou proti.

"Minimálně šest klubů - a podle měj je jich určitě více - má obavy z rozhodnutí odehrát jakousi devítikolovou miniligu na neutrální půdě," uvedl Duxbury.