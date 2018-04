Neymar kritizován kvůli pokeru. Upřednostnil ho před fotbalem

Fotbalová megastar Neymar čelí kritice na sociálních sítích. Brazilská megastar se už dva měsíce zotavuje ze zranění kotníku. Má tak dostatek volného času, který věnuje převážně oblíbenému pokeru a kvůli němu si pořádně zavařil. PSG si i bez Brazilce zajistil titul ve francouzské lize, Neymar však před sledováním zápasu svého týmu upřednostnil hraní oblíbené karetní hry.

Od konce února je Neymar mimo hru. Stále není fit po operaci zraněné nártní kosti. Lídr francouzské ligy PSG se tak musel v závěru sezony obejít bez něj, ale nijak mu to nevadilo, protože si opět došel pro mistrovský titul díky poslední výhře nad Monakem 7:1 a svému nejbližšímu pronásledovateli odskočil pět kol před koncem soutěže na nedostižných sedmnáct bodů.

Neymar sice zápas sledoval, ale pouze v pozadí. Na svůj instagramový účet totiž přidal fotku, kde místo sledování fotbalového zápasu raději hraje poker, kde se v kvalifikaci pokoušel probojovat do turnaje s garancí deset milionů dolarů (205 800 000 korun). V tu chvíli se ale na něj snesla vlna kritiky nejen z řad fanoušků, ale i bývalých fotbalistů.

S brazilskou hvězdou neměl slitování Francouz Christophe Dugarry, který Neymarův počin komentoval pro televizní stanici RMC Sport. "Jak nemůže být se svými spoluhráči, když se hraje o titul? Dostal roli leadera a on ani nepřijede, aby se podílel na vítězství? Jak to může PSG akceptovat? Jak vypadá v očích svých spoluhráčů, když se takhle zachová? Plive tím na klub. Myslím, že je to odporné. Kdyby byl v Barceloně bez problémů by přijel," řekl Dugarry na adresu Neymara.

Neymar po kritice fotku na Instagramu smazal, ale moc si tím nepomohl. Kromě Dugarryho ho kritizovali i fanoušci. "Jsem znechucený, prosím, opusťte klub. Jděte hrát do Barcelony nebo jinam. Pokud hraní pokeru pro vás důležitější než být na stadionu, když váš tým vyhrává ligu, měli byste odejít. Opusťte klub, který miluji," napsal Brazilci na Twitteru Abraham Quadiri.

@neymarjr I'm disgusted , please leave the club. Go play at Barca or whatever, idc. If playing poker is more important than being in the stadium when your team is winning the league you should just leave. Leave the club I Love. #Neymar