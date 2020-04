Pětiletý fanoušek chtěl koupit posilu. Nabídl všechny své úspory

Fotbalová Anglie napsala jeden z mnoha dojemných příběhů. Mladičký Daniel Auton nabídl veškeré peníze, aby Leeds United mohl koupit jeho oblíbeného hráče, který je v klubu na hostování z Brightonu. Jaká byla odpověď jeho obchodního protějšku?

V nepříjemné době, kdy je svět zasažen koronavirem a snaží se ušetřit každou korunu, přišel z Britských ostrovů sladký počin malého kluka. Pětiletý příznivec Leedsu totiž neváhal rozbít prasátko a věnovat veškeré své úspory pro koupi vytouženého hráče.

Jeho oblíbencem v sestavě Marcela Bielsy je obránce Ben White, jenž je v mužstvu pouze na hostování z prvoligového Brightonu. A právě majiteli celku z Premier League naspal Daniel dopis, ve kterém mu nabízí celé své jmění v hodnotě 15,07 liber (necelých 500 korun českých), když jeho oblíbence nechá v Leedsu natrvalo.

"Je mi pět let a jsem fanda Leedsu. "Píši vám ohledně Bena Whitea, jenž je u nás momentálně na hostování. Je to můj oblíbený hráč, a tak jsem rozbil pokladničku, abych ho mohl pro Leeds koupit. Investuji na to všechny své prostředky," stálo v dopise pro šéfa Brightonu.

Daniel Auton family please get in touch 🙂 https://t.co/rFR7aUcR7M - Benjamin White (@ben6white) April 19, 2020

K překvapení mnoha přišla odpověď. "Děkuji vám za dopis a štědrou nabídku. Je krásné, že jste nabídl všechny peníze na pomoc svému klubu. Zjevně máte dobré oko a poznáte výjimečné talenty. Možná vás v budoucnu zaměstnáme v oblasti skautingu," reagoval Paul Barber. "Jelikož je ale Ben důležitá součást našich budoucích plánů, tak se obávám, že ho v tuto chvíli nemůžeme prodat," dodal.

Malinký nadšenec týmu z druhé nejvyšší anglické ligy tak nejspíše ostrouhá. Zato však v této nelehké době, kdy se fotbal hraje jen virtuálně, vykouzlil lidem úsměv na rtech.