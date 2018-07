Podle Mourinha musí Liverpool vyhrát ligu, Klopp tlak odmítá.

V noci odehrály jejich týmy přátelský zápas na turné v zámoří. Na tiskové konferenci se ale trenéři anglických týmů pustili do slovní přestřelky. Portugalec José Mourinho z Manchesteru United zkoušel dostat pod tlak německého kolegu Jürgena Kloppa na lavičce Liverpoolu s tím, že s takovými nákupy, které pořídili v létě na Anfield Road, by ve městě populární hudební skupiny Beatles neměli počítat s ničím jiným než s mistrovským titulem. Druhá strana si však zatím něco podobného nepřipouští.

Management Liverpoolu během letní přestávky nezahálel a do týmu přivedl posily v hodnotě 170 milionů liber. Na Anfield Road mimo jiné přišli brazilský gólman Allison, jeho spoluhráč z reprezentace Fabinho, švýcarský záložník Xerdan Shaqiri či Naby Keita z Guiney. Jürgen Klopp tak chce v nadcházející sezóně skončit v lize rozhodně výše než na konečném čtvrtém místě.

Toho využil José Mourinho, který na tiskové konferenci prohlásil, že Liverpool nemůže v Premier League útočit na nic jiného než na samotný zisk titulu, aby zúročil letní nákupy. Klopp jeho slova ihned zavrhnul. "Nemyslím si, že je větší rozdíl v nátlaku, ale v tom, že lidé možná od poslední sezóny věří trochu víc, což však naší situaci nemění," řekl Klopp pro ESPN.

"Ano, naší úlohou je každým rokem zlepšit tým, zlepšit fotbal. Pokud to uděláme, šance se zvětší," komentoval německý stratég naděje Liverpoolu na zisk mistrovského titulu. Šalamounsky poté setřásl trochu tlaku ze svých svěřenců. "Ostatní týmy ale také nespí, Manchester City je stále fantastický tým a United budou mít opět skvělý mančaft, stejně tak Chelsea, Arsenal, Tottenham," prohlásil Klopp.

U posledně dvou jmenovaných se však ještě na chvilku zastavil. "Tottenham je kompletní, Arsenal ztratil Wilshera, jinak jen přiváděl hráče, což je jeho silná stránka samozřejmě," vzkázal na adresu londýnského celku, ve kterém nastupuje i český brankář Petr Čech.

Podle Kloppa stojí Liverpool i přes velké letní nákupy pořád na nohou a do nové sezóny jde s pokorou. "Okolnosti jsou dobré a máme dobrý mančaft, lidé jsou šťastní a to jak tým, tak hráči, které jsme přivedli. Samozřejmě mají svou kvalitu. To je všechno v pořádku, ale samo o sobě to není nic," zdůraznil německý kouč.