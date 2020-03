Porážku bereme pozitivně, teď budeme uvolněnější, řekl Klopp

První ligová porážka fotbalistů Liverpoolu od 3. ledna minulého roku a celkově po 44 zápasech trenéra Jürgena Kloppa netrápí. Podle něj mohou "Reds" znovu začít hrát uvolněně. Lídr Premier League podlehl v sobotním 28. kole dosud předposlednímu Watfordu na jeho hřišti 0:3 po sérii 18 výher za sebou.

"Bylo jasné, že jednou prohrajeme. Je to spíše pozitivní, protože čím víc se blížíte rekordům... Netrápí mě to. Nevím, jak se na to dívají ostatní, ale teď můžeme hrát opět uvolněně. Nemusíme nic hájit, nebo se o nějaký rekord pokoušet. Můžeme se jen snažit znovu vyhrávat a přesně to uděláme," citoval Kloppa klubový web.

"Celou sezonu bojujeme jako blázni a teď jsme prohráli. Co mám říct, že je to nepřijatelné? Nemyslíme si, že by to nebylo důležité, protože jsme vyhráli tolik zápasů, ale nepovažujeme to za největší katastrofu ve fotbalovém světě. Porážka je přesný opak toho, co jsme chtěli. Máme šanci na to zareagovat a to uděláme," uvedl dvaapadesátiletý Němec.

Liverpool útočil na to, aby jako teprve třetí tým v dějinách anglické ligy prošel sezonou bez porážky. To se dosud povedlo jen Prestonu North End v ročníku 1888/89 a Arsenalu v sezoně 2003/04. Kloppovým svěřencům chyběl jediný triumf k vytvoření nejdelší vítězné série v historii soutěže. Pokud by navíc neprohráli dalších pět utkání, vyrovnali by rekordní šňůru neporazitelnosti Arsenalu. "Kanonýři" v letech 2003 až 2004 nenašli přemožitele v 49 ligových duelech.

"Sérii 44 zápasů bez prohry neoslavuju. Nezajímá mě to, ale uvědomuju si, že je opravdu těžké na takové věci dosáhnout, protože musíte porazit všechno, každou malou bolest, vnitřní hlas i hlas zvenčí. Vlivy jako že už si nemůžeme dovolit prohru. Tak to chodí, takže musíme zůstat na správné koleji. Co se klukům doposud povedlo, je výjimečné, ale není konec. To jediné mě zajímá, že ještě není konec," prohlásil Klopp.

"Nemůžete překonávat rekordy jen proto, že chcete. Podaří se vám to, když jste stoprocentně soustředění na každém kroku a podáváte odpovídající výkon. To se klukům dařilo, a proto jsme vyhrávali, ale proti Watfordu jsme nebyli dostatečně dobří. Musíme Watfordu pogratulovat, zasloužil si to a to by mělo stát v titulcích," konstatoval rodák ze Stuttgartu.

"Půjdeme do toho znovu na 100 procent a uvidíme, kam se dostaneme. Nečekali jsme, že se nám povede vyhrát tolik utkání v řadě, ale tolik nás to nepřekvapilo, protože už v minulé sezoně předvedli kluci velké věci," řekl někdejší kouč Mohuče a Dortmundu.

Hráči si od něj vyslechli kritiku jako po každém jiném utkání. "Po všech zápasech hráčům okamžitě podáme pětiminutové shrnutí. Každý pak může hned opustit šatnu, protože na ně nekřičím, neudělal jsem to ani po utkání s Watfordem. Nikdy jsme k sobě nepřestali být kritičtí," uvedl nejlepší trenér podle světové federace FIFA za rok 2019.