Ramos a jeho parádičky. Čím zaujal své spoluhráče?

Na tréninku španělských fotbalistů si Sergio Ramos vychutnal parádičku při střelu na bránu. Gólman mohl na jeho dvě dělovky jen nečinně hledět, takové pumelice jsou zkrátka nechytatelné.

Rodák ze Sevilly platí především za platného obránce, jako člen zadní linie byl klíčem k nedávným úspěchům Realu Madrid.

Ramos je možná skvělý fotbalista, tedy určitě je a to dokonce výtečný. Jak by jinak mohl být kapitánem španělské reprezentace? Dojem ze své hry bohužel často zbytečně kazí nesmyslným simulováním a přehráváním. Na tréninku však ukázal, že umí i vystřelit a to parádně.

Platný svému klubu i zemi tak může být taktéž v ofenzivě, překvapit umí i v palebné pozici.

K volnému kopu se na tréninku španělské reprezentace postavil opakovaně a neměl absolutně žádný problém skvěle trefit růžek. Nejdřív vymetl levý, pak pravý, s milimetrovou přesností.

Pokud bude mít navrátilec do týmu bílého baletu- kouč Zinedine Zidane potíže s ofenzivou, můžou se mu střelecké schopnosti dvaatřicetiletého Ramose hodit.