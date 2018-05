Ronaldo: Cítím se na třiadvacet, budu hrát do jednačtyřiceti

Potěšil miliony svých příznivců. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo absolvoval v Madridu speciální testy, které ukázaly naprosto šokující výsledky. Portugalský snajpr má podle nich biologický věk třiadvacet let, což je o deset méně, než mu je v reálném čase. I díky tomu poté v jednom z rozhovorů pro španělská média přiznal, že ještě hodlá několik let na vrcholové úrovni pokračovat.

Dokázal něco, o čem se ostatním fotbalistům ani nesnilo. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo už stihl během své kariéry obsadit "kompletní" stupně vítězů na mistrovstvích Evropy, čtyřikrát vyhrát milionářskou Champions League a pětkrát převzít prestižní cenu Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Zapomenout nelze ani na tři triumfy v Premier League s Manchesterem United a dvě prvenství ve španělské lize.

Svou sbírku úspěchů navíc ještě dost možná několikrát rozšíří. Zhruba před měsícem totiž rodák z Madeiry absolvoval v Madridu, kde momentálně působí, speciální testy. A ty přinesly hodně zajímavé zprávy. Ronaldo má totiž podle jejich výsledků sedmiprocentní obsah tuku v těle, přičemž průměr u hráčů v La Lize je o tři procenta vyšší. Své spoluhráče i soupeře odchovanec Sportingu předčil i ve statistikách ohledně svalové hmoty.

Absolutně nejvíc však jeho příznivce zaujal jeho biologický věk, díky němuž plánuje ještě několik let aktivně hrát. "Stále mám v kariéře dost času. Můj biologický věk je dvacet tři let, takže budu hrát do jednačtyřiceti. Cítím se dobře, nemůžu si na nic stěžovat," uvedl v rozhovoru pro španělský televizní program El Chiringuito.

Tyto údaje však nejsou až takovým překvapením. Cristiano v letošní sezoně už šestým rokem po sobě kraluje střelcům v Lize mistrů, prosadil se dvanáctkrát během patnácti zápasů. Ve španělské soutěži zase přidal šestadvacet kousků. I ve svých "reálných" třiatřiceti letech tak stále převyšuje většinu fotbalistů.

Nyní už se soustředí na sobotní finále zmíněné Ligy mistrů, v níž vyzve jeho "bílý balet" anglický Liverpool. A právě Ronaldo by měl být rozhodujícím faktorem onoho zápasu.