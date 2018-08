Ronaldo je v Juventusu šťastný. Připíše si konečně první start?

Brzy to bude měsíc, kdy se na přestupovém trhu "upekla" velká bomba. Cristiano Ronaldo si po hattricku v Lize mistrů sbalil kufry a vyrazil vstříc novým výzvám v dresu Juventusu Turín. Za necelých třicet dní na severu Itálie už toho stihl hodně. I když po náročné sezoně dlouho odpočíval, zvládl se pozdravit s fanoušky, absolvovat zdravotní testy a začít naplno trénovat. Zatím se zdá, že je u "staré dámy" náramně spokojený. A v neděli nejspíš zažije i zápasový debut.

V polovině července bylo jasno. Cristiano Ronaldo ukončil veškeré spekulace expertů, fanoušků i tisku a definitivně potvrdil odchod z madridského Realu. Následně se oficiálně představil v Juventusu, který byl v námluvách s portugalskou hvězdou tak vytrvalý, že ho zlanařil do svých řad.

"Řešil jsem to poměrně dlouho, nakonec to ale byla snadná volba. Juventus je nejlepší klub v Itálii a jeden z nejlepších na světě. Mají skvělého trenéra i prezidenta, kteří jsou zvyklí vítězit. Není náhoda, že vyhráli sedm ligových titulů v řadě. Jsem poctěn, že si Juventus vybral zrovna mě, teď chci klub dostat na vyšší level. Chci zanechat stopu v historii Juventusu," řekl tehdy novinářům.

Po velkém přivítání v Turíně, které sledovaly tisíce fotbalových příznivců, Ronaldo pouze absolvoval zdravotní testy a vrátil se domů, aby si užil po náročné sezoně a mistrovství světa zaslouženého volna.

Hráči Juventusu mezitím vyrazili na turné po USA, kde se utkali i Realem Madrid. Na souboj s bývalým celkem, s nímž Portugalec třikrát vyhrál Champions League, tak prozatím nedošlo. Ronaldo a pár dalších hráčů sice už během této doby, tedy poslední červencový den, začali s tréninkem, ale v Itálii. A během pilování skvělých fotbalových akcí si užili spoustu legrace.

"Začnu s tréninkem 30. července, rád bych hrál první zápas v úvodním kole Serie A. Jsem opravdu motivovaný dokázat, že jsem pořád skvělým hráčem, chci pozvednout Juventus na vyšší level a pokusit se vyhrát všechny možné trofeje," prohlásil.

Premiéru v černobílém pruhovaném dresu by si ale zřejmě měl odbýt dříve. Juventus hraje prestižní každoroční utkání proti svému záložnímu týmu, které se koná tuto neděli. A právě tento duel se nejspíš zapíše do fotbalových dějin jako Ronaldův mač v Juventusu číslo jedna. Další by pak měl přijít za týden v úvodním kole italské Serie A proti Chievu. Jak si hvězdný fotbalista v dresu "staré dámy" povede?