Ronaldo se k nám jednoho dne vrátí, má jasno prezident Realu

Cristiano Ronaldo opustil po dlouhých devíti letech Real Madrid a vydal se do Itálie. Že by však na něj fanoušci či vrcholní představitelé španělského velkoklubu zanevřeli? Ani náhodou. Prezident Florentino Pérez by ho rád opět viděl ve svém týmu. O jeho budoucím je přesvědčen.

Když se poprvé objevily spekulace ohledně přestupu Cristiana Ronalda do turínského Juventusu, málokdo čekal, že by k transferu mohlo opravdu dojít. Nakonec došlo. Portugalský snajpr už řádí v Turíně, kde si připsal tři ligové trefy.

V Madridu se však na něj nezlobí. Fanoušci moc dobře vědí, že nevyzpytatelný útočník má rád velké výzvy, a tak jeho odchod pochopili. Totéž platí i o realizačním týmu a vedení klubu ze španělské metropole. Mnozí by jej navíc rádi viděli brzy zpátky.

"Pokud bych ho dnes potkal, tak bych ho objal. Fanoušci Realu Madrid jsou moc hrdí na to, že s námi Cristiano Ronaldo strávil devět sezon," řekl prezident Florentino Pérez s tím, že ho všichni mají pořád stejně rádi.

Jednasedmdesátiletý podnikatel zároveň věří, že pětinásobného vítěze Zlatého míče v budoucnu opět přivítá na Santiagu Bernabéu. "Je to důstojný nástupce Alfreda Di Stefána. Jedná se o hráče, který zaznamenal nejvíce branek v historii Realu Madrid. Je jedním z hráčů, které nosí fanoušci v srdci a budou na ně vzpomínat z generace na generaci. Navíc je jedním z těch, kteří se jednoho dne vrátí."

Těžko říct, zda by se Ronaldo do "bílého baletu" vrátil ještě jako hráč. Mnohem pravděpodobnější variantou je, že si s Pérezem podá ruku až po ukončení aktivní kariéry a vrhne se do trenérského řemesla.