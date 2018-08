Rooney dvěma góly otočil zápas. Jsem tu, abych makal, hecuje

Fotbalová legenda Wanye Rooney začíná opět pálit ostrými. Po nedělní rozhodující akci, díky které vyhrálo jeho D. C. United v poslední vteřině, se nejlepší střelec anglické reprezentace prosadil znovu. A rovnou dvakrát. Jeho dva přesné zásahy pomohly k výhře nad Portlandem 4:1, čímž se klub z Washingtonu dostal už na osmou příčku tabulky MLS.

Celý svět obletěla akce z nedělního konce utkání D. C. United versus Orlando. Wayne Rooney nejprve doběhl soupeře, vzal mu balon a následně poslal přes půl hřiště přesný centr na hlavičku Acosty, který v 96. minutě rozhodl na konečných 3:2.

Ve středečním utkání proti Portlandu si gólové zápisy nechal pro diváky na poněkud klidnější dobu. Nejprve srovnal stav utkání na konci prvního poločasu a v druhé půli pomohl utkání definitivně otočit. Oba góly byly takové, jaké je střílel v době své největší slávy. Nejprve si rychlým sprintem naběhl za obranu a chladnokrevně zakončil:

Druhá branka padla pro změnu z klidu. Rooney si stoupl k přímému volnému kopu a na zakroucený míč přes zeď brankář nedosáhl:

Trenér Ben Olsen má na bývalého střelce Manchesteru United pouze slova chvály. "Hraje konstantně. Jeho zapálení pro hru je na strašně vysoké úrovni. Vždy stojí na správném místě a pokaždé situaci vyřeší tak, jak má," nešetřil superlativy kouč Olsen.

Sám Wayne Rooney si pochvaluje lepšící se spolupráci s týmovými kolegy. "Čím více spolu hrajeme, tím více si rozumíme," uvedl v jednom z rozhovorů po zápase s Portlandem. "Hráči jsou zde fantastičtí. Pomohli mně rychle se usadit a na tréninku jsme lepší den ode dne," vyjádřil poděkování spoluhráčům.

Početná část veřejnosti zastává názor, že do americké MLS chodí fotbalisti pouze dohrávat kariéry a vydělat si balík peněz. Rooney tento názor silně odsuzuje. "Chápu frustraci lidí, když vidí, že k nim přichází hráči, kteří mají na sklonku kariéry," uznal. Zároveň řekl, že on přišel do USA hrát fotbal a ne odpočívat. "Ale já takový nejsem. Nejsem tady na prázdninách, přišel jsem sem makat. Až skončím s fotbalem tak budu mít dostatek času na užívání si života," prohlásil.

Rooneyho slova se zatím potvrzují. Na své konto už nasbíral tři góly a tři asistence. Díky jeho příspěvku tým z Washingtonu stoupá tabulkou. Z nedávné poslední příčky nyní D. C. okupují osmou pozici a na příčky zaručující play-off ztrácí už pouze šest bodů.