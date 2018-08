Rostov představil nové dresy. Vypadají jako Aladinův koberec

Tak to tu ještě nebylo. Představitelé ruského klubu FC Rostov se rozhodli vytvořit čtvrtou řadu dresů, která připomíná Aladinův koberec. Ten jim totiž přinesl štěstí v předchozím zápase. Trikot už si na internetu objednalo více než pět set fanoušků.

Fotbalisté Rostova vstoupili do nového ročníku dvěma výhrami, ve třetím utkání však překvapivě doma ztratili všechny body se Samarou, což výrazně utlumilo euforii příznivců. I proto se jeden z nich rozhodl svému milovanému týmu v následujícím duelu netradičně pomoct - na tribunu tamní arény přinesl Aladinův koberec.

A vyplatilo se. Kouzelný předmět přinesl hráčům štěstí, svěřenci trenéra Valeriho Karpina přejeli Yesiney jednoznačně 4:0 a připsali si zatím nejvyšší vítězství v této sezoně. Slavný koberec navíc během zmíněného zápasu několikrát zachytily televizní kamery a stal se pro tým z Jaroslavské oblasti novým symbolem štěstí.

A Rostov fan is renovating his home, and there is no place for the old carpet anymore.

So he brought it to the stadium. pic.twitter.com/rqXUyu8NLh