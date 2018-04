Salah budoucím prezidentem? Volilo ho přes milion Egypťanů

V jeho zemi ho uctívají. Hvězdný fotbalista Mohamed Salah patří mezi největší talenty světové kopané a doma si ho nesmírně váží. Jak moc je jeho popularita vysoká, ukázaly i egyptské prezidentské volby. Oblíbený šútér totiž dostal od občanů více než milion hlasů, což šokovalo nejen jeho samotného, ale i širokou veřejnost.

Egyptský záložník Mohamed Salah vyletěl v posledních sezonách jako kometa a zajímají se o něj všechny špičkové velkokluby. Jeho loňský přesun z italského AS Řím do anglického Liverpoolu je právem považován za nejvydařenější nákup uplynulého léta a technický záložník patří mezi velmi žádané zboží.

V letošním ligovém ročníku dokázal pětadvacetiletý hráč vstřelit už devětadvacet branek, díky čemuž suverénně vládne tabulce střelců. Jeho gólový průměr je navíc tím vůbec nejlepším v celé Evropě.

Za hvězdu mají kudrnatého hráče také v rodném Egyptě. Salah jej mimo jiné dotáhl na blížící se světový šampionát a tamní příznivci si ho ohromně váží. Jeho nesmírná popularita vyvrcholila během prezidentských voleb, které se konaly v minulém týdnu. Přestože šikovný fotbalista nebyl na kandidátce, jeho jméno vhodilo do urny více než milion občanů.

Jak je to možné? Někteří obyvatelé zkrátka nesouhlasili ani s jedním z nabízených kandidátů, a tak na své volební lístky dopsali právě Salahovo jméno. Rychlonohý křídelník dokonce obsadil druhou příčku, když o celé dvě procenta předčil neúspěšného Mustafu Músu. Z vítězství se nakonec radovala současná hlava státu Abdal Fattáh Sísí.

Ačkoliv bylo přes milion zmíněných hlasů neplatných, svěřence liverpoolského manažera Kloppa musela obliba u fanoušků nesmírně potěšit. Obdivovatelé mu navíc pomohli rozlousknout otázku, co dělat po skončení fotbalové kariéry. Díky voličské základně by klidně mohl jít do politiky.