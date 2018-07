Scholes: Jestli chce být Pogba nejlepší, musí používat mozek

Přestože nezažil příliš povedenou sezonu, nakonec může být spokojený. Záložník Paul Pogba byl často kritizovaný za výkony, které předváděl na klubové scéně, velice se mu však povedl ruský šampionát. K budoucnosti mistra světa se nyní vyjádřila legenda Manchesteru United Paul Scholes. Podle něj musí slavný středopolař začít více používat mozek. Ostrým výrokem zároveň naštval některé fanoušky.

Když se v roce 2016 vracel Paul Pogba po čtyřech letech zpět do Manchesteru United, kde poprvé nakoukl do dospělého fotbalu, fanoušci od něj hodně očekávali. Francouzský záložník se však zatím příliš neukázal a kvůli špatným výkonům proseděl několik duelů minulé sezony na lavičce náhradníků. V dubnu pak byl dokonce zařazen na přestupovou listinu.

Někdejší nejdražší hrát historie, jehož Juventus uvolnil na Old Trafford za tři miliard korunu, se pořádně ukázal až na "mimoklubové" scéně. Na nedávno uplynulém světovém šampionátu v Rusku pětadvacetiletý středopolař pomohl své Francii k zisku titulu a na prestižní akci ukázal velkou kvalitu.

To si myslí i bývalý záložník "rudých ďáblů" Paul Scholes, který se na Pogbu zaměřil v jednom z televizních rozhovorů. "Na mistrovství světa ukázal, že je skutečně kvalitním hráčem. Hrál s přehledem, ukázal velkou sílu, rychlost i techniku," řekl.

Aby na tyto výkony mohl navázat i v dresu Manchesteru, měl by podle legendárního Angličana více přemýšlet. "Jestli se chce stát nejlepším fotbalistou na světě, musí začít používat mozek. Myslím si, že by měl najít určitou konzistenci. Je to hráč, který jeden týden hraje brilantně, ale ty další se mu nedaří," pokračoval.

Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů si zároveň myslí, že Pogbovi schází role lídra. "Potřebuje se stát vůdcem a řídit celý tým. V Turíně byl klíčovým mužem, před každým zápasem věděl, na jaké pozici bude hrát a s kým bude hrát. Ale nemyslím si, že by mu to v United nějak pomohlo," dodal.

Scholesova slova rázem obletěla většinu britských médií a fanoušci "červeného" Manchesteru se rozdělili na dvě poloviny. Jedna s jeho ostrými výroky souhlasí, ta druhá se zase zastává francouzského záložníka.