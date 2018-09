Šéf Neapole chce koupit Hajduk. "S fanoušky to řešit nebudu"

Má velké plány. Prezidentovi italské Neapole se zachtělo vstoupit do dalšího klubu, tentokrát by rád vedl mužstvo z úplně jiné země. Rád by zavítal do chorvatského Splitu a převzal tamní Hajduk. Fanouškům se tento tah sice příliš nelíbí, mocného muže ale jejich názor nezajímá.

Fotbalový mecenáš Aurelio De Laurentiis vstoupil do světa kopané v roce 2004, když se rozhodl převzít tápající Neapol. Italský klub hrál tehdy až ve třetí italské lize, dnes patří mezi pravidelné účastníky evropských pohárů a v Serii A se každoročně pere o přední příčky.

To však Laurentiisovi nestačí. Poté, co loni odkoupil i tým Bari, který byl v konkurzu, by si rád rozšířil obzory a zamířil do jiné krajiny. Podle chorvatských médií plánuje vzít pod svá křídla šestinásobného tamního šampiona Hajduk Split.

O nákupu klubu, který byl na začátku devadesátých let založen v jednom z pražských pivovarů, prý reálně uvažuje již delší dobu. "Dejte mi šanci a koupím Hajduk. Jsem připraven vést jednání, ale ne s fanoušky. Řešit to budu jedině s někým z klubu nebo města," řekl devětašedesátiletý funkcionář pro web sportske.jutarnji.hr.

Ačkoli někteří stoupenci "mistrů z moře" italského majitele nechtějí, jeho vstup do Hajduku by mohl být odrazem k lepším zítřkům. Slavná fanouškovská skupina Torcida Split oslavovala zisk ligového titulu naposledy v roce 2005. Momentálně se tým trenéra Zorana Vuliče, který se na lavičku oblíbeného mančaftu vrátil minulý týden, nachází na osmém místě tabulky.