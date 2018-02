Šílenost! Agüero se popral s fanouškem, na hřišti zasahovala policie

Osmifinále slavného anglického FA Cupu přineslo obrovské překvapení. Manchester City, jeden z favoritů na celkový triumf, totiž padl na hřišti třetiligového Wiganu. Pravé drama ale nastalo až po závěrečném hvizdu. Fanoušci domácích totiž samou radostí z překvapivého postupu vtrhli na hřiště. Jeden z nich se dokonce dostal do šarvátky se Sergiem Agüerem, jenž ho udeřil pěstí. Na hřišti pak musela zasahovat i policie.

Takový výsledek osmifinálového klání historicky nejslavnějšího anglického poháru nepředpokládal snad nikdo. Hráči Manchesteru City, kteří letos dominují v Premier League a daří se jim i v Lize mistrů, prohráli na hřišti Wiganu. Mužstvo vedené koučem Paulem Cookem přitom hraje až třetí nejvyšší soutěž.

Duel na DW Stadionu měl být přitom jasnou záležitostí. Svěřenci Pepa Guardioly však nedokázali proměnit žádnou ze svých šancí, naopak z jedné ze dvou střel na branku inkasovali, což jim uzavřelo bránu k vysněné trofeji. "Citizens" zároveň přišli o šanci udělat v tomto ročníku čtyřnásobný úspěch, kromě již zmíněných soutěží totiž proklouzli i do finále Carabao Cupu - Anglického ligového poháru.

Pravé drama začalo ale až po závěrečném hvizdu hlavního sudího. Fanoušci domácích totiž pod vlivem obrovských emocí vtrhli na hrací plochu. To by nebylo nic nevídaného, kdyby se jeden z nich se nedostal do křížku přímo se Sergiem Agüerem, hvězdným hostujícím forvardem.

Argentinský fotbalista, jenž je momentálně třetím nejlepším střelcem anglické ligy, vyhrocený moment neustál a podporovatele domácích fyzicky napadl, když mu neváhal dát pěstí do obličeje.

Aguero hits Wigan fan after he said something to him pic.twitter.com/wSx8PjdWga - BeanymanSports (@BeanymanSports) 19. února 2018

Co vyvolalo tak ostrou reakci? Dle španělského novináře Joseho Alvareze reagoval rodák z Buenos Aires na předcházející situaci, během níž schytal plivanec. "Ten fanoušek na Agüera plivl a hostující útočník se bál, že by mohl mít nějaký nebezpečný předmět," řekl Alvarez.

Devětadvacetiletého snajpra poté "odtáhl" ze hřiště jeden z jeho spoluhráčů, čímž zabránil ještě horšímu incidentu. Klid ale nebyl ani po Agüerově odchodu. Tíhu okamžiku totiž neunesli ani "fans" Manchesteru, kteří se odhodlali svým protivníkům pomstít.

Nejdříve naházeli na travnatý pažit kelímky a lahve, pak se rozhodli vytrhat ze svého sektoru reklamní panely. Situaci zmírnila až přivolaná policie, jež zabránila hromadné šarvátce.

Man City fans throwing missiles at police. Classy as always. #Wigan pic.twitter.com/dcGk26t6m1 - Mick McCaffrey (@mccaffreymick) 19. února 2018

Vyhrocený mač bude mít jistě dohru, na neukázněné účastníky už si brousí zuby disciplinární komise. Trest nejspíš vyfasuje i "boxer" Agüero.