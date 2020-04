Skončí Zlatan v Miláně? Nelíbí se mu kroky klubového vedení

Fotbalový útočník Zlatan Ibrahimovic podle deníku Gazzetta dello Sport nechce prodloužit smlouvu s AC Milán o další sezonu. Do italského celku se vrátil teprve v prosinci a důvodem jeho úvah o odchodu má být nesouhlas s některými kroky klubového vedení.

Osmatřicetiletý Švéd, který v dresu AC působil už v letech 2010 a 2012, se k "Rossoneri" vrátil po konci angažmá v Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic podepsal smlouvu do konce ročníku s opcí na další sezonu. Za jeho návratem na San Siro stál šéf fotbalových operací Zvonimir Boban, kterého ale vedení klubu počátkem března propustilo.

Boban zkritizoval výkonného ředitele Ivana Gazidise, který se údajně dohodl s Němcem Ralfem Rangnickem na tom, že od následujícího ročníku převezme mužstvo jako trenér i sportovní manažer a nahradí současného kouče Stefana Pioliho. Rangnickův agent ale popřel, že by se jeho klient s AC na angažmá dohodl.

Ibrahimovic od návratu do Milána dal v deseti soutěžních zápasech čtyři góly. Po přerušení italské ligy kvůli šíření nového typu koronaviru se vrátil do rodného Malmö. Na pomoc nemocnicím na severu Itálie bojujícím s pandemií založil online sbírku, jejímž cílem je vybrat milion eur (přes 27 milionů korun). Sám Ibrahovic do ní přispěl 100 tisíci eury. Aktuálně se vybralo přes 300 tisíc eur.

Itálie eviduje nejvíce případů nákazy a úmrtí v Evropě. Onemocněním COVID-19 se v zemi nakazilo téměř 106 tisíc lidí, z nichž skoro 12,5 tisíce zemřelo.