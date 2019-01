Slavní spoluhráči opět pohromadě. Beckham se vrací na místo činu

Jako by se na předměstí Manchesteru zastavil čas. Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Phil a Gary Nevillové. A nově i David Beckham. Fotbalový klub v Salfordu teď spoluvlastní kompletní šestice slavných spoluhráčů.

Členové proslulé "Class of 92" (podle roku jejich prvního společného úspěchu) nyní vlastní v salfordském fotbalovém klubu šedesátiprocentní podíl. Singapurský miliardář Peter Lim má zbylých čtyřicet.

"Své první roky u United jsem strávil v Salfordu, vyrostl jsem tam nejen jako fotbalista. Proto pro mě hodně znamená, že jsem se mohl připojit k ostatním klukům a Peteru Limovi jako spoluvlastník klubu," řekl Beckham. "Klub dosáhl během pár let velkých úspěchů, fanoušci jsou úžasní. Opravdu se těším, že budu teď v Salfordu trávit víc času."

Příchod bývalého pravého záložníka si pochvaluje i Ryan Giggs. "Je skvělé, že jsme zase všichni pohromadě. Salford je pro nás důležité místo, část života. V roce 2014 se k nám David ještě nemohl připojit kvůli svým závazkům ve Spojených státech, teď ale nastal správný čas," řekla velšská legenda United.

Na předměstí Manchesteru tak znovu ožije spolupráce bývalých spoluhráčů ze slavné generace. Ti dokráčeli bok po boku od vítězství v mládežnickém FA Cupu v roce 1992 až k památnému obratu ve finále Ligy mistrů v roce 1999 proti Bayernu Mnichov. Na stadionu Camp Nou tehdy rozhodl gólem ve třetí minutě nastaveného času Ole Gunnar Solskjaer, trenérská kometa posledních dní a současný kouč Rudých ďáblů.

Beckham se v roce 2003 jako první vydal vlastní cestou a přestoupil do týmu španělského giganta Realu Madrid. Později nastupoval za AC Milán, francouzské PSG a za mořem za Los Angeles Galaxy.

Gary Neville vysvětlil, že příchod globálně nejznámějšího jména do Salfordu neznamená žádný obchodní tah. "Lidé si myslí, že je to jen o PR. Ale vlastnit deset procent klubu skutečně není žádné PR, máte svoje závazky a povinnosti. Každý týden pracuji s reálnými penězi, investicemi a celkovým chodem klubu," řekl bývalý pravý obránce.

Beckham už má jako fotbalový funkcionář a vlastník zkušenosti. Bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace totiž před rokem konečně vyjednal licenci pro svůj klub v MLS. Celek Inter Miami CF by se měl do zámořské soutěže zapojit v roce 2020.

Členové "Class of 92" vstoupili do vlastnických struktur Salfordu v roce 2014. Od té doby klub vystoupal až do páté ligy a útočí na postup do čtvrté. V probíhající sezoně jsou svěřenci bývalého skotského reprezentanta Grahama Alexandera na třetím místě, o bod za úplnou špičkou tabulky.