Smutné Vánoce u trenéra Mourinha. Co se stalo?

Mělo jít o klasický předzápasový rozhovor, portugalský trenér ve službách Tottenhamu José Mourinho ale svou smutnou odpovědí překvapil jak reportéra, tak fanoušky.

"Jak jste si užil Vánoce?" ptal se reportér v živém vstupu před utkáním Tottenhamu s Brightonem. Odpověď dostal netradiční, smutnou. "Abych byl upřímný, byly velice smutné. Zemřel nám pes a pes je součástí rodiny, musíme se ale dívat kupředu," prozradil portugalský stratég.

Dále se už rozhovor ubíral klasickým směrem. Podívat se na něj můžete níže.

Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H

- Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019