Souboj Čechů vyhrál Schick, Brémy prohrály.

Souboj českých legionářů v 17. kole německé ligy vyhrál útočník Patrik Schick, který v 80. minutě překonal gólmana Tomáše Koubka a vítězným gólem zajistil fotbalistům Lipska výhru 3:1 nad Augsburgem. V dresu hostů odehrál závěrečnou půlhodinu i záložník Jan Morávek. Lipsko vyhrálo sedmé z posledních osmi kol a před zimní pauzou si pojistilo první místo v tabulce. Obhájce titulu Bayern Mnichov podruhé za sebou rozhodl až v závěru, Wolfsburg udolal 2:0.

V duelu českých hráčů měl dlouho navrch Koubek, který v prvním poločase držel Augsburg a jednou vychytal i Schicka. Po většinu času pasivní hosté se dostali v osmé minutě do vedení, ale ve druhé půli už drtivému náporu účastníka jarní fáze Ligy mistrů neodolali.

V 68. minutě "odčaroval" Koubkovu neprůstřelnost Laimer a v 80. minutě po rohu hlavou otočil skóre nehlídaný Schick. Český reprezentant skóroval ve třetím kole po sobě a počtvrté v ligové sezoně.

"Do dnešního dne jsem dával góly jen venku, takže je to pro mě o to krásnější, že jsem skóroval v posledním domácím zápase roku," pochvaloval si Schick v rozhovoru pro klubovou televizi. "Augsburg nám to hodně ztížil, ale my jsme pořád věřili. Když jsme vyrovnali, uvolnili jsme se. Dokázali jsme je zatlačit a zaslouženě vyhráli," dodal český útočník, který přišel do německého celku v září na hostování s opcí z AS Řím.

Pojistku pak ještě přidal Poulsen a Lipsko poosmé za sebou dalo v bundeslize nejméně tři branky, čímž vyrovnalo rekord Bayernu z roku 2005.

Mnichovský obhájce titulu ztrácí po podzimu na Schickův celek z třetího místa čtyři body. Bavorský gigant podobně jako v týdnu ve vloženém kole rozhodl o vítězství až v závěrečných minutách a dokonce se o to postarala totožná dvojice hráčů.

Stejně jako ve Freiburgu i dnes proti Wolfsburgu dal vítězný gól teprve osmnáctiletý střídající útočník Zirkzee, který se opět prosadil už po pouhých dvou minutách na trávníku. Stal se teprve druhým teenagerem, jenž se trefil při prvních dvou bundesligových startech. V 89. minutě pak přidal pojistku stejně jako ve Freiburgu Gnabry.

Brémy s českým brankářem Jiřím Pavlenkou v důležitém záchranářském souboji prohrály v Kolíně nad Rýnem 0:1 a počtvrté za sebou nebodovaly. Reprezentační gólman inkasoval z jediné střely mezi tyče, vyrovnávací trefa hostů neplatila kvůli ofsajdu. Obránce Brém Theodor Gebre Selassie nehrál kvůli zranění stehna.

Čtvrté místo udržel navzdory páteční porážce v Hoffenheimu přemožitel Slavie Praha z Ligy mistrů Dortmund, neboť páté Schalke jen remizovalo 2:2 s Freiburgem. Hosté dali oba góly v druhé půli z penalty. Šestý přezimuje Leverkusen, který v Mohuči využil přesilovku a gólem v třetí minutě nastavení vyhrál 1:0.