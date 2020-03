Soutěž se nedohraje, myslí si Allardyce. V Anglii se ale nevzdávají

Bývalý trenér anglické fotbalové reprezentace Sam Allardyce nevidí příliš reálně, že by se probíhající ročník Premier League při současné koronavirové krizi jakkoliv dohrál. Smůlu by tak měl i jasný lídr nejvyšší soutěže Liverpool, který čeká na titul 30 let a deset kol před koncem má náskok 25 bodů. Vedení Premier League ale nepřestává pracovat na krizovém scénáři, který předpokládá dohrání ligy.

"Mám velké obavy, že budeme muset sezonu ukončit a začít znovu. Nedokážu si představit, jak by se mohla soutěž dohrát, když teď hlavně musí všichni zůstat doma v bezpečí," řekl bývalý trenér Boltonu, Newcastlu nebo Evertonu pro Sky Sports.

Anglie i celá Velká Británie začala s přísnějšími opatřeními kvůli šíření koronaviru a to se pochopitelně podepsalo i na zastavení sportovního života. "Bude to velmi smutné pro hodně klubů. Liverpool má skvělou sezonu, ale tohle je zkrátka součást života," uvedl Allardyce.

Podle zkušeného kouče by tak měla být sezona anulována a zůstat bez mistra. "A také bez sestupujících. West Ham už takový návrh přednesl a to je to nejlepší, co mohli udělat," dodal s úsměvem na adresu dalšího svého bývalého klubu, který je momentálně jen o skóre mimo sestupové příčky.

Vedení soutěže bude jednat o budoucnosti tohoto ročníku na setkání se zástupci klubů 3. dubna. V Anglii jsou všechny fotbalové ligy pozastaveny minimálně do 30. dubna.

Představitelé Premier League se ale nevzdávají a začínají předběžně plánovat znovuzahájení sezony a její dohrání ve zrychleném rytmu. Podle informací listu Sunday Telegraph počítá ideální scénář s tím, že by se přerušený ročník rozehrál k 1. červnu a zbývající zápasy se zvládly za šest týdnů. Ale bez fanoušků.

"V ideálním světě bychom hráli před plnými tribunami, ale myslím, že to není příliš pravděpodobné. Nežijeme v ideálním světě a hráči, s kterými jsem mluvil, akceptují, že to bude muset být takhle," řekl Bobby Barnes, zástupce šéfa Asociace profesionálních fotbalistů (PFA).